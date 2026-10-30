Petrovietnam sau 50 năm thành lập: Vị thế trụ cột, sứ mệnh dẫn dắt tăng trưởng

(VTC News) -

Dấu ấn từ những đóng góp thực chất

Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển đã đưa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trở thành một trong những lực lượng kinh tế quan trọng của đất nước, giữ vai trò đặc biệt trong bảo đảm an ninh năng lượng và đóng góp nguồn lực cho ngân sách Nhà nước.

Hành trình của Petrovietnam bắt nguồn từ mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành công nghiệp dầu khí hiện đại. Năm 1959, trong chuyến thăm khu công nghiệp dầu mỏ Baku (Azerbaijan), Người đã bày tỏ mong muốn Việt Nam sau này có ngành dầu khí hiện đại.

Ngành dầu khí Việt Nam từng bước phát triển từ tìm kiếm, thăm dò đến khai thác, chế biến và công nghiệp - năng lượng. Đến nay, Petrovietnam đã hình thành hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh, gồm khai thác dầu khí, vận chuyển và chế biến khí, sản xuất điện, lọc hóa dầu, phân bón và dịch vụ kỹ thuật.

Những công trình như mỏ Bạch Hổ, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các cụm khí - điện - đạm góp phần hình thành năng lực công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ.

Hiện nay, Petrovietnam đóng góp khoảng 8-9% tổng thu ngân sách, với giá trị trung bình trên 160.000 tỷ đồng mỗi năm.

Trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng

Petrovietnam hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu, 70-80% nhu cầu khí dân dụng và khoảng 10% sản lượng điện cả nước. Tập đoàn đồng thời góp phần bảo đảm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng từ các sản phẩm tự sản xuất. Năng lực duy trì sản xuất, ứng phó khủng hoảng và bảo đảm các dòng năng lượng thiết yếu thể hiện vai trò chiến lược của một tập đoàn năng lượng quốc gia.

Đóng góp của Petrovietnam còn gắn với an ninh kinh tế và an ninh lương thực. Các đơn vị sản xuất phân bón thuộc hệ sinh thái Tập đoàn góp phần đáp ứng khoảng 70% nhu cầu phân đạm trong nước, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các chương trình an sinh xã hội, đầu tư cho giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn. Các chương trình giáo dục STEM góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Chuyển hóa tầm vóc thành năng lực dẫn dắt

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam ngày 21/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Tập đoàn là biểu tượng của doanh nghiệp Nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin Petrovietnam tiếp tục là “trụ cột của nền kinh tế”, là “doanh nghiệp Dân tộc” vì lợi ích quốc gia, xứng đáng với 8 chữ vàng: “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”.

Việc chuyển đổi tên gọi thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam phản ánh yêu cầu mở rộng không gian phát triển, phát huy năng lực tích hợp giữa năng lượng với công nghiệp, công nghệ và dịch vụ kỹ thuật.

Để thực hiện sứ mệnh mới, Petrovietnam cần tiếp tục củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường kỷ luật đầu tư và quản trị rủi ro. Tập đoàn cũng hướng tới hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp, kết nối khai thác dầu khí, khí, điện, LNG, lọc hóa dầu, hóa chất, cơ khí chế tạo và logistics.

Cùng với đó, chuyển dịch năng lượng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những nền tảng quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Việc kết nối doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư quốc tế, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung cấp trong nước và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Từ nền tảng đã xây dựng, Petrovietnam đứng trước yêu cầu chuyển hóa tầm vóc thành năng lực dẫn dắt công nghiệp, đổi mới công nghệ và kiến tạo động lực phát triển dài hạn cho quốc gia.