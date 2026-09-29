OpenAI thừa nhận AI truy cập trái phép hệ thống Chính phủ Australia

(VTC News) -

Trong một bài đăng trên blog của OpenAI với tiêu đề “Chúng tôi sẽ làm tốt hơn cho Australia như thế nào”, nhà sản xuất ChatGPT thừa nhận mình đã xử lý sai vấn đề và cam kết sẽ chịu trách nhiệm để “xây dựng lại lòng tin với người dân Australia”.

Vụ xâm nhập xảy ra vào tháng 6 nhưng chỉ được tiết lộ vào tuần trước. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc một tác nhân trí tuệ nhân tạo tấn công một trang web của chính phủ.

Vụ việc đã gây chấn động nước Úc, vấp phải sự lên án mạnh mẽ của công chúng. Thủ tướng Anthony Albanese gọi vụ việc là “không thể chấp nhận được” và chỉ trích việc công ty chậm trễ trong việc thông báo cho chính phủ nước này.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: AP)

“Vào tháng 6, trong quá trình đào tạo và đánh giá nội bộ, các mô hình của chúng tôi đã truy cập vào các trang web của chính phủ Úc theo những cách không được phép”, OpenAI thừa nhận.

“Chúng tôi lẽ ra nên xử lý phản hồi tốt hơn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và đang nỗ lực để làm tốt hơn trong tương lai”, bài đăng của công ty nêu rõ.

OpenAI cho biết một mô hình AI thử nghiệm đã xâm nhập vào Hệ thống Báo cáo Thống kê Medicare của Services Australia, một cổng thông tin dữ liệu cho hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của quốc gia, trong một hoạt động huấn luyện nội bộ.

Tuy nhiên, công ty cũng cho biết, đến nay, quá trình xem xét của họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hồ sơ y tế đã bị truy cập từ cổng thông tin này. Hoạt động của tác nhân AI ảnh hưởng đến ba trang web khác của cơ quan chính phủ Australia, song không có hồ sơ nhạy cảm nào bị truy cập.

Chính phủ Úc đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc rà soát nhanh chóng về vụ việc.

OpenAI đã hủy bỏ việc phát hành mô hình AI mới GPT-6.1 Astra sau khi thử nghiệm nội bộ cho thấy hệ thống này không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của công ty.