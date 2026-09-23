Ông Zelensky tố Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine

(VTC News) -

Trên trang Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải thông tin về cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Ông tiết lộ Ukraine đang liên tục liên lạc với đồng minh để đảm bảo trang bị hệ thống phòng không mới. “Có tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine”, ông viết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng không thể nào tổ chức thảo luận về việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga, “khi người dân Ukraine hàng ngày sống trong mối đe dọa của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái”.

Trong chuyến thăm New York, ông Zelensky cũng thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những nỗ lực chấm dứt xung đột, bao gồm khả năng ngừng bắn song phương đối với mục tiêu liên quan đến năng lượng.

Quân đội Nga đang tiến chậm qua vùng Donetsk ở miền đông Ukraine nhưng chiến tuyến hầu như không thay đổi trong nhiều tháng. Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiến hành không kích vào mục tiêu của Nga, bao gồm ngành công nghiệp dầu mỏ tại những địa điểm cách biên giới Ukraine tới 3.000km.

Trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal, ông Zelensky cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không thắng cũng không thua trong cuộc chiến nhưng ông không cảm thấy cần thiết phải tiến hành đàm phán trực tiếp về việc chấm dứt xung đột.

Nga tấn công quy mô lớn vào ban đêm bằng máy bay không người lái và tên lửa nhưng trong những tuần gần đây Moskva thay đổi chiến thuật, liên tục dội bom suốt cả ngày.

Moskva cũng triển khai máy bay không người lái phản lực, bay ở độ cao lớn hơn và né tránh hệ thống phòng không, gây gián đoạn hoạt động thường nhật ở Ukraine với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây.