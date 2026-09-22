Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong đêm

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng vũ trang nước này phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở công nghiệp luyện kim và hóa chất cũng như cơ sở công nghiệp quân sự và năng lượng nhiên liệu tại vùng Kiev, Dnepropetrovsk, Poltava và Odessa của Ukraine.

“Đêm qua, Lực lượng vũ trang Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác cao từ mặt đất, trên biển và trên không cũng như máy bay không người lái nhằm vào cơ sở trong ngành công nghiệp luyện kim và hóa chất, ngành nhiên liệu và năng lượng, tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

Cuộc tấn công cũng nhắm đến cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine ở Kiev và vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Odessa cùng tàu hải quân hoạt động thay mặt cho quân đội Ukraine”, tuyên bố cho biết.

Lực lượng cứu hoả dập tắt đám cháy sau cuộc oanh tạc của Nga. (Ảnh: AP)

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong số những tên lửa lực lượng Nga sử dụng có sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh Tsirkon. Đi kèm thông báo là bức ảnh về vụ phóng.

Ngoài ra, binh lính Nga còn hoàn thành việc bao vây cứ điểm quan trọng của Ukraine ở Dobropolye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và đang tiến về Aleksandrovka.

“Nhờ hoạt động quyết định của Cụm tác chiến Trung tâm, quân đội Nga hoàn thành việc bao vây cứ điểm quan trọng của Ukraine ở Dobropolye và đang tiến về Aleksandrovka”, thông báo có đoạn.

Đáng chú ý, cuộc không kích của Nga đánh trúng nhà máy sản xuất linh kiện và đầu đạn cho tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine ở thủ đô Kiev. Ngoài ra, Nga dội hỏa lực xuống một nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn tại Pavlograd. Đây cũng là nơi chế tạo linh kiện cho các tên lửa đạn đạo FP-9 của Ukraine.

Ở phía ngược lại, Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở thành phố Samara, Nga.

Video do người dân ghi lại, được kênh giám sát của Ukraine là Exilenova+ và Supernova+ thu thập cho thấy khoảnh khắc cơ sở lọc dầu bị tấn công với một quả cầu lửa khổng lồ chiếu sáng cả bầu trời. Trong khi video khác quay sau đó cũng cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ nhà máy và lửa bùng cháy dữ dội.

Nhà máy lọc dầu tại thành phố Samara từng là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công từ phía Ukraine. Hôm 10/6, cuộc tấn công của Ukraine cũng làm gián đoạn hoạt động tại nhà máy.

Nằm dọc theo sông Volga ở tây nam nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 765 km, nhà máy lọc dầu Kuibyshev có thể sản xuất tới 10.000 tấn dầu/ngày và xử lý khoảng 3,7 triệu tấn dầu/năm, cung cấp nhiều sản phẩm nhiên liệu cho ngành công nghiệp quốc phòng cũng như lực lượng vũ trang của Nga.