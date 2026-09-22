Video UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga, khói đen kín bầu trời

(VTC News) -

Nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở Samara, Nga bị tấn công đêm qua. (Video: X/Special Kherson Cat)

Nằm dọc theo sông Volga ở tây nam nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 765 km, nhà máy lọc dầu Kuibyshev có thể sản xuất tới 10.000 tấn dầu/ngày và xử lý khoảng 3,7 triệu tấn dầu/năm, cung cấp nhiều sản phẩm nhiên liệu cho ngành công nghiệp quốc phòng cũng như lực lượng vũ trang Nga.

Những video do người dân ghi lại, được kênh giám sát của Ukraine là Exilenova+ và Supernova+ thu thập cho thấy khoảnh khắc cơ sở lọc dầu bị tấn công với một quả cầu lửa khổng lồ chiếu sáng cả bầu trời. Trong khi video khác quay sau đó cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ nhà máy và lửa bùng cháy dữ dội.

Nhà máy lọc dầu tại thành phố Samara từng là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công từ phía Ukraine. Hôm 10/6, cuộc tấn công của Ukraine cũng làm gián đoạn hoạt động tại nhà máy.

Trong khi Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở năng lượng của Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Kiev ngừng cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu. Ông Trump cho rằng cuộc tấn công đang khiến tình trạng thiếu dầu diesel trên toàn cầu ngày càng trầm trọng.

“Ông Zelensky phải ngừng việc phá hủy nguồn cung nhiên liệu diesel ở Nga. Hãy để ông ấy nhắm vào mục tiêu, nhưng đừng nhắm vào nhiên liệu diesel, vì ông ấy đang gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu diesel”, ông Trump nhấn mạnh.

Hôm 15/9, Nga cũng phóng khoảng 200 máy bay không người lái nhằm vào trạm xăng ở Kiev và một số thành phố khác trong các cuộc tập kích qua đêm khiến 2 người thiệt mạng. Theo giới chức Ukraine, ngoài những trạm xăng tại thủ đô, cuộc tấn công còn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển ở một số khu vực khác.

“Nga vẫn tiếp tục tấn công ngành năng lượng, hệ thống hậu cần và cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi. Những đòn đáp trả của chúng tôi đối với họ về vấn đề này là rất cụ thể và hiệu quả”, ông Zelensky viết trên Telegram.