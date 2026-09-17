Ukraine nêu điều kiện thực hiện lệnh ngừng bắn năng lượng với Nga

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông tin Ukraine luôn sẵn sàng đồng ý thực hiện thỏa thuận ngừng bắn năng lượng nếu Nga dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có thoả thuận chính thức nào được đưa ra.

“Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đề xuất xem xét việc ngừng bắn vào nhà máy lọc dầu và nguồn năng lượng khác. Tôi nói với họ rằng, chúng tôi sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn về năng lượng nhưng Mỹ cần biết điều đó có nghĩa là gì đối với Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.

“Đối với chúng tôi, năng lượng là cung cấp điện và khí đốt cho người dân. Thông điệp của tôi là nếu người Nga sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn về năng lượng, điều đó có nghĩa là không còn xảy ra cuộc tấn công nào bằng bất cứ loại vũ khí gì”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Ông Zelensky cũng đề cập đến việc không phong tỏa hoạt động xuất khẩu nông sản, bởi đây là vấn đề an ninh lương thực đối với nhiều người ở nhiều châu lục khác.

Theo ông Zelensky, Ukraine cần bán khoảng 30 triệu tấn nông sản, trong khi Nga có 70 triệu tấn nông sản cần bán. Ông cho rằng Nga phải đưa ra danh sách mục tiêu mà họ không muốn Ukraine tấn công trong thời gian thực hiện lệnh ngừng bắn về năng lượng.

Trước đó, trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Kiev sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại địa điểm năng lượng với điều kiện Washington có thể đảm bảo Moskva thực sự sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi, Nga tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine - chiến dịch gây thiệt hại lớn cho mạng lưới điện và sưởi ấm, đồng thời làm gián đoạn nghiêm trọng cả ngành công nghiệp và cuộc sống thường nhật của người dân.

Nhiều tháng qua, quân đội Ukraine cũng liên tục tiến hành cuộc tấn công vào khu công nghiệp của Nga, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu mỏ, trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Những cuộc tấn công này gây ra tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng ở nhiều vùng của Nga.