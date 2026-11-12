Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.
Xả súng tại Mỹ: Ít nhất 5 người thương vong, cảnh sát khống chế nghi phạm
Nhiều người trúng đạn trong vụ xả súng tại khu Logan Circle (Mỹ), cách Nhà Trắng khoảng 1,6 km về phía bắc, khu vực được phong tỏa, người dân phải trú ẩn trong nhà.
CEO Nvidia Jensen Huang từ chức sau cáo buộc ngoại tình với gián điệp
Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra nội bộ của công ty liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông với một phụ nữ Trung Quốc bị cáo buộc là gián điệp.
Đánh bom xe, một quân nhân Nga thiệt mạng gần St. Petersburg
Một quân nhân Nga thiệt mạng sau khi chiếc xe ô tô do người này điều khiển bị đánh bom tại thành phố St. Petersburg hôm thứ Năm, các nhà điều tra cho biết.
Phái đoàn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bị nhắc nhở tại Mộ Chiến sĩ vô danh
Lính gác Mộ Chiến sĩ vô danh dường như lên tiếng nhắc đoàn của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, vì có tiếng cười khi đoàn đến viếng địa điểm linh thiêng này.
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga
Sáng nay (12/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga nhân chuyến thăm Việt Nam.
Đặc phái viên Mỹ đến Nga tìm kiếm thỏa thuận hòa bình Ukraine
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moskva để tìm kiếm thỏa thuận hòa bình mới cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
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