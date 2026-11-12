Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33.

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Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Sáng nay (12/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga nhân chuyến thăm Việt Nam.