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Xuất bản ngày 12/11/2026 11:21 PM
Xuất bản ngày 12/11/2026 11:21 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự Tuần lễ Cấp cao APEC 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.

Việt Cường/VOV

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-se-tham-du-tuan-le-cap-cao-apec-lan-thu-33-post1349753.vov

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