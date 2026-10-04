Ông Trump hứa gửi tiền mặt cho cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

Trong một video đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 3/10, ông Trump nhắc lại cam kết sẽ trao 5.000 USD cho mỗi công dân trưởng thành của Mỹ nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng và tiếp tục kiểm soát lưỡng viện sau bầu cử giữa kỳ.

Ông nói nếu đảng Cộng hòa thắng, “mỗi người sẽ có 5.000 USD trong túi” và nước Mỹ sẽ đạt được thành công kinh tế chưa từng có.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cam kết này được đưa ra sau thông báo tối 2/10 rằng chính quyền sẽ gửi khoản chi trả một lần trị giá 90 USD, cho hơn 20 triệu người cao tuổi để hỗ trợ một phần chi phí Medicare, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành chủ yếu cho người từ 65 tuổi trở lên.

Theo Nhà Trắng, khoản tiền này sẽ được lấy từ Quỹ Cải thiện Medicare, quỹ do Quốc hội lập ra để hỗ trợ các cải thiện chung cho chương trình bảo hiểm y tế liên bang này.

Cùng tuần, chính quyền của ông Trump cũng bắt đầu gửi séc 500 USD cho gần 1 triệu người tham gia các chương trình bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, với lý do hoàn trả các khoản phí mà Nhà Trắng cho là bị thu quá mức dưới thời chính quyền Tổng thổng Joe Biden.

Các cam kết chi tiền mặt của ông Trump đang gây tranh luận mạnh. Phe Dân chủ chỉ trích lời hứa 5.000 USD gắn với điều kiện đảng Cộng hòa thắng cử là hành động nhằm mua chuộc cử tri. Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng tỏ ra hoài nghi, cho rằng đề xuất này thiếu chi tiết và nếu muốn thực hiện sẽ cần được Quốc hội phê chuẩn.

Thông báo G7 nhất trí giải phóng dầu diesel từ kho dự trữPhát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Mobile, bang Alabama tối 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đây là “tin nóng” có thể giúp giảm giá cho người dân Mỹ: “Tối nay, chúng tôi có một tin nóng sẽ giúp mang lại giá cả thấp hơn cho từng người dân Mỹ. Sáng nay, tôi đã trao đổi với các thành viên của G7 và vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để châu Âu giải phóng lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ đang được tích trữ dồi dào”.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời cho rằng việc châu Âu đưa thêm diesel ra thị trường là “một đóng góp lớn cho thế giới”. Ông cũng dự báo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhất là nếu xung đột với Iran sớm kết thúc.

Còn theo tuyên bố chung của G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển sẽ phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm nhiên liệu thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng. Trong đó, một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên. G7 cũng để ngỏ khả năng thảo luận thêm về các đợt giải phóng diesel bổ sung nếu cần thiết.

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Trump gây sức ép với các đồng minh châu Âu nhằm tăng nguồn cung diesel ra thị trường. Trước đó, Washington từng cân nhắc khả năng hạn chế xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các đối tác không hành động.

Giá diesel tăng cao đang trở thành vấn đề chính trị nhạy cảm tại Mỹ. Loại nhiên liệu này đóng vai trò quan trọng đối với vận tải hàng hóa, nông nghiệp, xây dựng và chuỗi cung ứng. Vì vậy, giá diesel cao không chỉ làm tăng chi phí đi lại và sản xuất, mà còn có thể đẩy giá hàng hóa tiêu dùng lên cao hơn.

Thỏa thuận giải phóng dự trữ của G7 được xem là nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm hạ nhiệt thị trường nhiên liệu, ổn định nguồn cung và giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với cử tri Mỹ trong giai đoạn nước rút trước bầu cử giữa kỳ.

Quang Trung (VOV-Washington )