Ông Trump và loạt CEO AI ký cam kết chưa từng có trong lịch sử

(VTC News) -

Hôm 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin giám đốc điều hành (CEO) của những công ty trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất nước ký bộ tiêu chuẩn an toàn tự nguyện, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi siết chặt hơn quy định đối với công nghệ AI.

“Nó gần giống một bản hiến pháp”, ông Trump nói khi đứng cạnh tỷ phú Elon Musk của SpaceX, Mark Zuckerberg của Meta, Dario Amodei của Anthropic, Jensen Huang của Nvidia, Greg Brockman của OpenAI, Sundar Pichai của Google và rất nhiều CEO công nghệ khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các giám đốc điều hành hàng đầu về trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: AP)

Sau cuộc họp ăn trưa tại Nhà Trắng, ông Johnson cũng xác nhận ký thỏa thuận về “siêu trí tuệ” - thuật ngữ mà ông Trump ưa dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo. Ông mô tả đó là “cam kết chung” và “tuyên bố nguyên tắc” sẽ tự nguyện yêu cầu các công ty tuân thủ “biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ”.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận có tính ràng buộc hay không, ông Trump nói: “Tôi nghĩ nó có tính ràng buộc về mặt đạo đức. Tôi nghĩ tôi đang chứng kiến ​​sự tự quản lý rất mạnh mẽ và họ hiểu rằng họ phải tự quản lý bản thân”.

Nhiều công ty công nghệ cam kết thực hiện “4 lớp kiểm soát và kiểm toán” để đảm bảo mô hình AI hoạt động đúng dự định, bao gồm đánh giá nội bộ, kiểm toán bởi một công ty bên ngoài và xem xét của hội đồng quản trị mỗi công ty, theo bản sao thỏa thuận một trang mà ông Trump đăng tải trên Truth Social. Họ cũng đồng ý “gặp gỡ thường xuyên để thiết lập tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất nhằm cải thiện sự an toàn của hệ thống”.

“Theo thời gian, việc đưa những bước này thành luật hoặc quy định có thể là hợp lý. Bất kể điều này có bắt buộc đối với các công ty hay không, chúng tôi tin việc thực hiện biện pháp kiểm soát và kiểm toán này là rất quan trọng để đảm bảo một tương lai an toàn cho tất cả mọi người, mỗi công ty thành viên đều cam kết thực hiện điều này”, thỏa thuận nêu rõ.

Ông Trump thông tin thêm các nhà lãnh đạo về trí tuệ nhân tạo cũng thảo luận về việc thành lập ủy ban gồm 10 người để “giám sát toàn bộ lĩnh vực này”. Tổng thống Mỹ xác nhận ông dự định sẽ bổ nhiệm một “ông trùm trí tuệ nhân tạo” trong 3 hoặc 4 ngày tới.

Cũng thời điểm, ông Trump ký sắc lệnh hành chính chỉ đạo chính phủ liên bang sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay vì trí tuệ nhân tạo.