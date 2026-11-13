Ông Trịnh Quốc Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc sân bay Nội Bài

(VTC News) -

Ngày 12/11, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Ông Trịnh Quốc Tuấn sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, Kiến trúc sư, Cử nhân Quản lý kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông có gần 30 năm công tác trong ngành hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Cụm Cảng hàng không miền Bắc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cục Hàng không Việt Nam.

Ông Trịnh Quốc Tuấn. (Ảnh: Cục Hàng không).

Trong quá trình công tác, ông Tuấn từng phụ trách các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, quản lý dự án, quản lý cảng hàng không, sân bay; giữ các chức vụ Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam và gần đây là Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam.

Việc bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Trước đó, ACV đã công bố các quyết định bổ nhiệm các ông Tô Tử Hà - Giám đốc sân bay Nội Bài làm Phó Tổng giám đốc ACV, kể từ ngày 10/8.

Ông Tô Tử Hà có nhiều năm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sân bay Nội Bài.

Tháng 12/2025, dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài được khánh thành. Dự án nâng công suất nhà ga từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm. Hiện nay, sân bay Nội Bài đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện chất lượng dịch vụ, hướng tới tiêu chuẩn sân bay quốc tế 4 - 5 sao.