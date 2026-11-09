(VTC News) -

Mới đây, truyền thông quốc tế xôn xao trước thông tin CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ trong một bức thư gửi nhân viên. Theo nội dung được truyền thông Mỹ đăng tải, Jensen Huang đã gửi lời xin lỗi gia đình, đồng thời nhận trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho vợ và các con.

Jensen Huang - CEO Nvidia. (Ảnh: EPA-EFE)

Vụ việc còn gây chú ý bởi mối quan hệ tình cảm của Jensen Huang được đặt trong bối cảnh xuất hiện những thông tin về nguy cơ hoạt động tình báo nước ngoài. Hội đồng quản trị Nvidia ngày 8/11 thông báo mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác định liệu nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang có trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài hay không. Cuộc điều tra được giám sát bởi một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của hãng luật bên ngoài.

Trong thời gian điều tra, Jensen Huang tiếp tục điều hành Nvidia và được hội đồng quản trị tuyên bố vẫn nhận được sự tin tưởng.

Dù vậy, câu chuyện của CEO Jensen Huang khiến nhiều người nhìn lại những trường hợp CEO từng phải trả giá đắt vì những lùm xùm tình cảm.

Andy Byron - CEO Astronomer

Andy Byron từng là CEO của Astronomer, công ty công nghệ chuyên cung cấp giải pháp quản lý quy trình dữ liệu. Tháng 7/2025, Andy Byron trở thành tâm điểm truyền thông sau khi bị bóc trần mối quan hệ “ngoài luồng” với giám đốc nhân sự Kristin Cabot ngay trước hàng chục nghìn khán giả tại buổi concert của Coldplay tại Gillette, Boston (Mỹ).

Andy Byron phải từ chức CEO của Astronomer vì bê bối ngoại tình. (Ảnh: The Sun)

Ngày 18/7/2025, Astronomer thông báo đưa Andy Byron vào diện nghỉ việc trong thời gian điều tra. Một ngày sau, công ty xác nhận Andy Byron đã đệ đơn từ chức CEO và được hội đồng quản trị chấp thuận.

Astronomer nhấn mạnh lãnh đạo doanh nghiệp phải là người đặt ra chuẩn mực về hành vi và trách nhiệm, nhưng tiêu chuẩn này đã không được đáp ứng trong sự việc vừa qua.

Richard White - CEO WiseTech Global

Richard White, nhà sáng lập kiêm CEO WiseTech Global, từng được xem là một trong những doanh nhân công nghệ giàu có và quyền lực nhất Australia. Ông thành lập công ty năm 1994 và điều hành doanh nghiệp trong khoảng 30 năm.

Tháng 10/2024, Richard White trở thành tâm điểm truyền thông Australia sau hàng loạt thông tin về đời tư và các mối quan hệ tình cảm với phụ nữ, trong đó có nhân viên của chính công ty.

Richard White từng là CEO WiseTech Global. (Ảnh: ABC News)

Theo điều tra nội bộ, nữ nhân viên này (tên Linda Rogan) đã nhận được một số đặc quyền như nhà ở, cơ hội đầu tư và thăng tiến vượt bậc mà không cần thông qua quy trình chuẩn mực.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, hàng loạt cổ đông tức giận, nhiều nhân sự cấp cao lần lượt từ chức, và Richard White phải tuyên bố rời vị trí điều hành.

Brian Krzanich - CEO Intel

Brian Krzanich từng giữ chức CEO Intel từ năm 2013 đến năm 2018. Tháng 6/2018, Intel xác nhận Brian Krzanich đã vi phạm chính sách không cho phép quản lý có quan hệ mật thiết với nhân viên. Quy định này được áp dụng nhằm tránh xung đột lợi ích và bảo đảm môi trường làm việc công bằng.

Ông Brian Krzanich. (Ảnh: Getty Images)

Vụ việc khiến Brian Krzanich phải từ chức. Hội đồng quản trị Intel chấp nhận đơn từ chức của Brian Krzanich, và nhấn mạnh rằng tất cả nhân viên công ty phải tôn trọng các giá trị và quy tắc ứng xử của công ty.

Steve Easterbrook - CEO McDonald’s

Steve Easterbrook phải từ chức CEO McDonald’s vì quan hệ bất chính với nữ nhân viên. (Ảnh: Theguardian.com)

Steve Easterbrook đánh mất vị trí CEO của McDonald’s vào năm 2019 sau khi công ty phát hiện ra ông có quan hệ với một nữ nhân viên, hành vi bị xem là vi phạm chính sách của công ty.

Thời điểm đó, các nhà điều tra phát hiện ra Easterbrook đã trao đổi tin nhắn, hình ảnh và video nóng với một nữ nhân viên. Do ảnh hưởng của vụ bê bối, giá trị của gã khổng lồ thức ăn nhanh giảm 4 tỷ USD.

Trong thư gửi nhân viên, Steve Easterbrook thừa nhận đây là sai lầm và đồng tình với quyết định của hội đồng quản trị rằng ông cần rời vị trí lãnh đạo.