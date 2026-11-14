(VTC News) -

Nhà Trắng ngày 13/11 xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên nguyên thủ của ba quốc gia này cùng tham gia một cuộc hội đàm.

“Tổng thống Trump đã khẳng định ông sẽ thảo luận về chủ đề cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới, cùng các vấn đề khác”, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales phát biểu với báo giới.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, cuộc gặp dự kiến thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, vấn đề về Ukraine sẽ tránh được bàn luận.

Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Quan chức này cho biết Washington coi cuộc gặp là bước khởi đầu cho tiến trình đối thoại về giải trừ vũ khí hạt nhân. Dù vậy, Nhà Trắng không kỳ vọng ba nước sẽ công bố bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào sau hội nghị.

Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của cả hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, song không tham gia cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.

Dù được đánh giá là sự kiện ngoại giao chưa từng có nhưng các chuyên gia cho rằng cuộc gặp ba bên nhiều khả năng mang ý nghĩa biểu tượng hơn là tạo ra những thay đổi thực chất.

“Cuộc gặp giữa lãnh đạo các quốc gia Nga, Trung Quốc và Mỹ rõ ràng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không ai được tìm cách áp đặt quan điểm riêng về trật tự thế giới. Trật tự đó phải dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.