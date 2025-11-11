Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

(VTC News) -

Chiều 11/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đọc quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. Theo kế hoạch, ông Ngọc sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973; quê quán xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông Ngọc có trình độ chuyên môn tiến sĩ chăn nuôi, thạc sĩ khoa học môi trường, cử nhân sinh học; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ngày 9/12/2020, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 30/6/2025, ông Ngọc được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập).

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 3, bên phải) tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. (Ảnh: K. Linh)

Với bề dày kinh nghiệm công tác trong cả lĩnh vực chuyên môn, quản lý và công tác Đảng, ông Phạm Quang Ngọc được đánh giá là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có tư duy đổi mới và năng lực điều hành vững vàng, cách làm việc hiệu quả.