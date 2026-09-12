Ông Phạm Nhật Minh Hoàng làm Tổng Giám đốc GSM toàn cầu

(VTC News) -

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch GSM toàn cầu thay bà Phạm Thu Hương.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng Giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc GSM Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty VinFast, Green Future, VinSmart Future, GSM...

Ngoài việc tham gia điều hành, ông còn trực tiếp góp vốn và là cổ đông chính tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp - công nghệ, năng lượng, hạ tầng trong hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures, các công ty robot…

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng làm Tổng Giám đốc GSM.

GSM gắn với thương hiệu di chuyển xanh Green SM. Hiện hãng vận hành tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch và dự kiến sẽ mở rộng thêm tối thiểu 3 thị trường nữa ngay trong năm nay.

Bên cạnh đó, GSM đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty đại chúng quy mô toàn cầu có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế.

GSM cho biết, việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu thách thức hơn trong giai đoạn phát triển mới mà còn phản ánh kỳ vọng tích cực vào tương lai của GSM trong quá trình chinh phục các thị trường quốc tế.

Đồng thời, hoạt động kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của GSM diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển nhân tài tại chỗ và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ, nhằm đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển của hệ thống.