Tin xe 11/9: VinFast VF 6 và VF 9 lộ diện thiết kế mới

(VTC News) -

VinFast VF 6 và VF 9 lộ diện thiết kế mới

Hồ sơ cho thấy cả hai SUV thuần điện đều được điều chỉnh ngoại hình, trong đó VF 9 có những thay đổi rõ rệt hơn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh VinFast đang đẩy mạnh hoạt động tại thị trường Ấn Độ, nơi VF 6 và VF 7 đã được đưa vào quy trình sản xuất tại nhà máy ở bang Tamil Nadu.

Với VinFast VF 6, phần đầu xe được thiết kế lại với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài về trung tâm, cụm đèn pha mảnh hơn và đặt dọc trong hốc đèn gần hình tam giác.

Cản trước cũng được tinh chỉnh, trong khi bộ mâm mới hướng tới yếu tố khí động học. Phía sau, đèn báo rẽ, đèn lùi và cản xe được cập nhật. Mẫu xe được cho là tiếp tục dùng pin 59,6 kWh, mô-tơ điện dẫn động cầu trước và có phạm vi hoạt động khoảng 468 km.

VinFast VF 9 được làm mới mạnh tay hơn với thiết kế tạo cảm giác thân xe kéo dài, đèn LED định vị chạy ngang, đèn pha LED hai tầng và lưới tản nhiệt lớn.

Xe tiếp tục sử dụng cụm pin 123 kWh cùng hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh, công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. Chưa có thông tin chính thức về thay đổi hệ truyền động.

BYD Sealion 5 DM-i xuất hiện tại TP.HCM

BYD Sealion 5 DM-i vừa được trưng bày tại một sự kiện nội bộ dành cho hệ thống đại lý ở TP.HCM. Đây là lần đầu mẫu SUV hybrid cắm sạc xuất hiện tại khu vực phía Nam sau khi từng được bắt gặp trên đường phố Hà Nội.

Xe có ngoại thất màu đen và thiết kế tương đồng chiếc từng xuất hiện trước đó. Một số đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc, trong khi giá bán dự kiến được cho là hơn 700 triệu đồng.

BYD Sealion 5 DM-i có kích thước dài 4.735 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm. Xe sử dụng đèn pha LED dạng thấu kính, mâm hợp kim 18 inch, vô-lăng bọc da và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch.

Tại Thái Lan, xe có hai phiên bản Dynamic và Premium, giá quy đổi lần lượt khoảng 623 triệu và 656 triệu đồng. Trang bị giữa hai bản khác nhau, trong đó bản Premium có màn hình trung tâm 12,8 inch, camera 360 độ, cốp điện, ghế trước chỉnh điện có làm mát, âm thanh 8 loa và sạc không dây 50 W.

Hệ truyền động của BYD Sealion 5 DM-i gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Bộ pin 18,3 kWh cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện tối đa 110 km theo chu trình NEDC.

Cả hai phiên bản tại Thái Lan đều có gói ADAS với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Sự xuất hiện tại TP.HCM cùng việc các đại lý bắt đầu nhận cọc cho thấy BYD Sealion 5 đang tiến gần hơn tới thời điểm bán chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá bán, phiên bản và danh sách trang bị cuối cùng vẫn cần chờ thông tin công bố chính thức từ hãng.

Honda Civic Type R HRC có thể được sản xuất từ năm 2027

Honda Civic Type R HRC đang được hoàn thiện theo hướng một biến thể thương mại hiệu năng cao mang dấu ấn của Honda Racing Corporation (HRC).

Mẫu xe được định hướng tập trung vào khả năng vận hành trên đường đua, với nền tảng kỹ thuật kế thừa từ hai giải Super Taikyu và Super GT. Nếu kế hoạch sản xuất thương mại được triển khai, Civic Type R HRC có thể trở thành phiên bản mạnh nhất của dòng Civic.

Hình ảnh phác họa cho thấy xe có bộ bodykit khí động học riêng, gồm hốc gió phía trước mở rộng, cánh lướt gió trước thể thao và các khe thoát gió ở vè bánh.

Phía sau vẫn giữ ba ống xả đặt giữa, nhưng được kết hợp với hệ thống xả hiệu năng cao Akrapovič. Cánh gió lớn và bộ khuếch tán phía sau cũng được bổ sung.

Về vận hành, Honda Civic Type R HRC tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp, với các chi tiết bên trong được gia cố để đáp ứng mức công suất dự kiến khoảng 340 mã lực.

Hệ thống treo được phát triển theo tiêu chuẩn xe đua, gồm lò xo coilover có thể điều chỉnh độ cao và độ cứng cùng thanh cân bằng phía sau được gia cố. Hệ thống phanh và mâm hợp kim mang đặc trưng HRC cũng được tinh chỉnh.

Bản concept từng xuất hiện tại Tokyo Auto Salon, còn kế hoạch sản xuất thương mại hiện được đặt ở mốc năm 2027.