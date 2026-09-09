Phụ huynh chọn VinFast Flazz Max để con tự chủ hơn

(VTC News) -

Chiếc xe mang đến sự chủ động

Với nhiều bạn trẻ, giai đoạn lên cấp ba cũng là thời điểm đánh dấu một thay đổi lớn trong việc đi lại: bắt đầu được tự chủ hơn về phương tiện và có cơ hội sở hữu chiếc xe máy đầu tiên. Với nhóm người dùng này, chiếc xe không chỉ cần “hợp gu” mà còn phải đáp ứng lịch trình đa dạng từ đến trường, học thêm, tham gia câu lạc bộ đến đi chơi cùng bạn vào cuối tuần.

Flazz Max - mẫu xe máy điện học sinh của VinFast - đang thu hút nhiều học sinh trước hết nhờ diện mạo trẻ trung, thiên về phong cách thể thao. Thân xe nhỏ gọn kết hợp các phối màu nổi bật tạo cảm giác năng động, phù hợp với những bạn trẻ muốn thể hiện sở thích cá nhân.

Bên cạnh lợi thế về ngoại hình, Flazz Max cũng đáp ứng nhu cầu hằng ngày của học sinh. Xe sử dụng động cơ Inhub công suất tối đa 1.500W và có thể di chuyển lên tới 87km sau mỗi lần sạc.

Với tầm vận hành trên, các bạn học sinh có thể tự tin đi học thêm, đi học ngoại khóa sau giờ học mà không phải băn khoăn tới việc nạp lại pin. Tốc độ tối đa 49 km/h cũng phù hợp với điều kiện giao thông trong thành phố.

Động cơ và pin xe được thiết kế đạt chuẩn chống nước IP67, khiến phụ huynh giảm bớt lo ngại khi để con đi học trong những ngày mưa. Trong đó, pin LFP trên Flazz Max có thể tháo rời để sạc. Khi mua xe thuê pin, người dùng cũng có thể đổi pin tại hệ thống tủ đổi pin của V-Green. Đây là giải pháp nạp năng lượng phù hợp với học sinh ở xa trường hoặc không có điều kiện sạc pin tại nhà.

0 đồng năng lượng, ưu đãi 1 triệu đồng trong tháng 9

Flazz Max hiện có giá niêm yết từ 12,5 triệu đồng. Trong giai đoạn từ ngày 1/9 đến hết 31/10/2026, khách hàng chuyển từ xe máy xăng sang các dòng xe máy điện không yêu cầu giấy phép lái xe được VinFast hỗ trợ thêm 1 triệu đồng theo chương trình “Thu xăng - Đổi điện”. Xe xăng có thể đứng tên người mua hoặc người thân gồm vợ, chồng, con, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ hoặc chồng.

Chi phí nạp năng lượng cũng đang được hỗ trợ. Với phương án đổi pin, chủ xe được miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028. Nếu sạc tại các trạm công cộng V-Green, khách hàng được miễn phí sạc đến hết ngày 31/5/2027.

Như vậy, trong thời gian các chính sách còn hiệu lực, gia đình có thể tiết kiệm một phần khoản chi đổi xe mới lẫn chi phí nạp năng lượng trong quá trình sử dụng.

Về dài hạn, Flazz Max được bảo hành xe 6 năm, pin có thời hạn bảo hành lên tới 8 năm, không giới hạn số km. Như vậy, các bạn học sinh có thể yên tâm dùng xe suốt những năm cấp ba và cả khi lên đại học. Việc bảo dưỡng, sửa chữa xe được đảm bảo bởi mạng lưới gần 800 cơ sở kinh doanh và dịch vụ xe máy điện trên toàn quốc.