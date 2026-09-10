VinFast đóng vai trò quan trọng trong quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam

(VTC News) -

Từ số 0 lên 40% xe điện sau 5 năm

Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xe điện chiếm khoảng 40% tổng lượng ô tô mới bán ra tại Việt Nam năm 2025. Tốc độ chuyển đổi càng rõ khi đặt cạnh mốc năm 2020, thời điểm xe điện gần như chưa xuất hiện tại thị trường trong nước.

5 năm sau, Việt Nam đã nằm trong nhóm các thị trường có mức độ phổ biến xe điện cao trên toàn cầu. Để so sánh, tỷ lệ này tại một số thị trường ô tô lớn như Australia là 15%, Hàn Quốc là 11% và Mỹ là gần 10%.

Ở quy mô toàn cầu, mức trung bình là 25%. Báo cáo Global EV Outlook 2026 của IEA ghi nhận hơn 20 triệu ô tô điện được bán ra trong năm 2025, tăng khoảng 20% so với năm trước. Đông Nam Á nằm trong nhóm những khu vực có tốc độ tăng trưởng cao.

Tại đây, doanh số ô tô điện năm 2025 tăng hơn gấp đôi, vượt nửa triệu xe và chiếm gần 20% lượng ô tô mới bán ra trong khu vực. Việt Nam, Indonesia và Thái Lan được xếp vào nhóm dẫn dắt đà tăng của Đông Nam Á.

Riêng với Việt Nam, IEA ghi nhận doanh số ô tô điện tăng hơn gấp đôi trong năm 2025. Trong đó, IEA nhấn mạnh vai trò của hãng xe nội địa VinFast - gần như chiếm toàn bộ thị trường ô tô điện trong nước.

Theo dữ liệu được công bố, năm 2024, hãng đã bàn giao hơn 87.000 ô tô điện tại Việt Nam. Sang năm 2025, con số tăng lên 175.099 xe. Trong năm 2026, VinFast đã tiếp tục bán ra 137.697 xe điện trong 7 tháng.

VinFast ở trung tâm bước chuyển của thị trường

Phân tích cụ thể hơn, IEA đánh giá các mẫu xe nhỏ có mức giá dễ tiếp cận là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy xe điện tới nhóm khách hàng đại chúng. VF 3 và VF 5 được IEA lấy làm ví dụ. Theo cơ quan này, khả năng cạnh tranh về giá đã góp phần giúp hai mẫu xe vượt các đối thủ cùng phân khúc về doanh số trong năm 2025.

Ở các thị trường khác trong khu vực, VinFast cũng góp phần hạ rào cản về giá với xe điện: tại Indonesia, xe VinFast nhập khẩu từ Việt Nam chiếm hơn 10% doanh số xe điện năm 2025 và có giá bình quân thấp hơn khoảng 15% so với xe động cơ đốt trong.

Theo giới quan sát, ngoài yếu tố giá, dải sản phẩm mở rộng cũng tạo điều kiện để xe điện tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn. Danh mục VinFast hiện trải từ các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV gia đình, MPV 7 chỗ và phương tiện phục vụ kinh doanh vận tải. Người mua có thể lựa chọn xe theo nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính thay vì chỉ giới hạn trong một vài phân khúc.

Bên cạnh sản phẩm, hậu mãi cũng là yếu tố thường được người dùng xe VinFast đánh giá cao. Hãng xe Việt hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ô tô tại 34 tỉnh, thành phố, cùng tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7. Độ phủ dịch vụ đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ khi số lượng xe lưu hành tăng nhanh.

Song song với đó, mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc V-Green đã hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố. Trong năm 2026, V-Green cũng đang đầu tư triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên cả nước, mỗi trạm được quy hoạch tới 100 cổng sạc công suất 150 kW.

Sản phẩm có giá cạnh tranh, doanh nghiệp nội địa quy mô lớn cùng hệ thống dịch vụ và hạ tầng được mở rộng là những yếu tố góp phần tạo nên tốc độ điện hóa nhanh của Việt Nam trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, IEA cũng đề cập tới chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô thuần điện từ năm 2022 như một động lực hỗ trợ thị trường. Theo dự báo của cơ quan này, đến năm 2035, xe điện có thể chiếm hơn 80% lượng ô tô mới bán ra tại Việt Nam, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.