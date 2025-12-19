Vì sao HLV Kim Sang-sik không được nhận HCV SEA Games như ông Park Hang-seo?

(VTC News) -

Ở thời điểm U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, ban tổ chức chủ nhà bất ngờ thông báo rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik không được nhận tấm huy chương vàng. Đây là điều rất mới ở môn bóng đá nam của SEA Games. Ở các kỳ đại hội trước đây, bóng đá và một số môn tập thể thường có quy định riêng, cho phép các thành viên khác ngoài lực lượng vận động viên thi đấu được nhận huy chương.

HLV Kim Sang-sik chia vui cùng học trò.

Ở 3 kỳ SEA Games gần nhất, ban tổ chức dành ra khoảng 30 bộ huy chương cho các thành viên được đăng ký chính thức. Với số lượng cầu thủ từ 20-23 người, ít nhất sẽ có các lãnh đội và ban huấn luyện (gồm huấn luyện viên trưởng) được nhận huy chương.

Năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo từng từ chối nhận huy chương vàng để nhường cho trợ lý Kim Han-yoon. Đến năm 2022, ông Park không còn cần phải nhường huy chương của mình cho ai nữa vì ban tổ chức sắp xếp đủ số lượng cho toàn bộ thành viên của đội. Ở SEA Games 32 tại Campuchia, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia vẫn lên bục nhận huy chương.

Trong khi đó, ở các môn thể thao khác, chỉ có các vận động viên - những người thi đấu trực tiếp mới được nhận huy chương. Ban huấn luyện không có vinh dự này.

Chiều nay (19/12), U22 Việt Nam về nước, kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 33. Các cầu thủ được trở về địa phương nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tập trung ngay trong tuần sau. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào tháng 1.

Theo HLV Kim Sang-sik, toàn đội sẽ lấy huy chương vàng ở SEA Games 33 để tăng sự tự tin, tiếp tục thành công ở vòng chung kết U23 U23 châu Á. "Đội U23 đến lúc này có 2 chức vô địch, một là giải U23 Đông Nam Á ở Indonesia, và HCV SEA Games. Qua đây các cầu thủ có thêm nhiều tự tin để bước vào giải U23 châu Á. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để tạo nên thành tích", ông Kim nói.