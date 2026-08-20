Nước lũ nhấn chìm cầu tràn, 5 bản ở Nghệ An bị chia cắt

Ngày 20/8, một số khu vực miền Tây Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tại các khe, suối dâng cao.

Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết cầu tràn qua bản Xốp Nặm đã bị nước lũ nhấn chìm, khiến người dân và phương tiện không thể qua lại, 5 bản tạm thời bị chia cắt với bên ngoài. Hiện tại, khu vực này cũng đang triển khai thi công xây dựng cầu cứng.

Đồn Biên phòng Tam Hợp (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cắt cử lực lượng đảm bảo an toàn tại khu vực cầu tràn qua bản Xốp Nặm, xã Tam Thái. Ảnh: T.T

Trước tình hình trên, UBND xã Tam Thái khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra sông, suối, khe, ngầm để vớt củi, đánh bắt cá hoặc thực hiện các hoạt động khác khi trời mưa lớn, nước lũ đang dâng.

Người dân được yêu cầu thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về tình hình mưa lũ, thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Tại xã Tam Quang, mưa lớn cũng khiến một cây gỗ lớn tại khu vực rừng Săng Lẻ bị gãy, đổ chắn ngang đường, làm gián đoạn việc lưu thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Tam Quang đã cử cán bộ và huy động máy móc đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành cắt, di chuyển cây gãy đổ và dọn dẹp mặt đường.