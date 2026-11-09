Cận cảnh nước lũ vây tứ phía, dân Thanh Hoá chèo thuyền trên đường làng
(VTC News) -
Mưa lớn những ngày qua khiến hơn 1000 hộ dân ở xã Nông Cống (Thanh Hoá) bị lũ bủa vây, người dân muốn di chuyển phải chèo thuyền hoặc lội nước trên đường làng.
Nước lũ bủa vây hơn 1000 hộ dân ở Thanh Hoá
Dự báo trong 24-48 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do không khí lạnh tăng cường mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng và nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Yên, ngày 9/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ triển khai các biện pháp ứng phó.
Trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét và những vị trí giao thông xung yếu để có phương án cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết.
NGUYỄN VƯƠNG - ĐÌNH ANH
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