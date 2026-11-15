Nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Huế xin thôi chức, xuống làm giáo viên

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Phú Vinh (TP Huế), xác nhận, bà H.T.H.V - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2 (xã Phú Vinh) có đơn xin thôi chức hiệu trưởng theo nguyện vọng cá nhân và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cụ thể, UBND xã Phú Vinh tiếp nhận đơn xin thôi chức hiệu trưởng của bà V. theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe. Đến giữa tháng 10, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh chấp thuận nguyện vọng của bà V. và chuyển bà này xuống làm giáo viên.

Trường Mầm non Phú Vinh 2. (Ảnh: Fanpage của nhà trường)

Được biết, Trường mầm non Phú Vinh 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường mầm non Vinh Xuân và Trường mầm non Phú Diên. Bà V. từng giữ chức Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Diên trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Vinh 2.

Trước đó, hiệu trưởng của một số trường tiểu học đóng tại phường Kim Long, Hương An và Thuận Hóa (TP Huế) cũng có đơn xin từ chức gồm Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long), Trường Tiểu học Hương An (phường Hương An) và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa).

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đảng ủy phường Hương An (TP Huế) xác nhận, địa phương nhận được đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân của bà Phan Thị Thu S., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kim Long (TP Huế) cũng xác nhận, có nhận được đơn xin từ chức của bà Trần Thị G., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long).

Tại phường Thuận Hóa (TP Huế), ông Lê Thanh S. - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cũng có đơn xin từ chức theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 5/11, Đảng ủy phường Thuận Hóa có thông báo số 361-TB/ĐU ngày 5/11 về việc cho viên chức quản lý từ chức. Theo đó, thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn được từ chức theo nguyện vọng.