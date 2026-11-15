Từ hôm nay, cấm Ban đại diện phụ huynh thu và giữ quỹ tiền hỗ trợ

(VTC News) -

Từ hôm nay, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh chính thức có hiệu lực, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, quản lý tiền hỗ trợ

Một trong những thay đổi đáng chú ý là Ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được trực tiếp thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động, đồng nghĩa cơ chế lập và quản lý quỹ do Ban đại diện đứng ra thu không còn được áp dụng.

Theo quy định mới, Ban đại diện không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu hoặc thời hạn hỗ trợ; không được lập danh sách phụ huynh phải đóng góp hay gây áp lực để cha mẹ học sinh ủng hộ.

Nếu cần hỗ trợ một hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban, nội dung và nhu cầu phải được công khai. Phụ huynh tự nguyện quyết định hỗ trợ bằng cách cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp. Nếu số tiền, nguồn hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, Ban phải điều chỉnh quy mô, nội dung hoạt động, không được yêu cầu phụ huynh đóng thêm.

Ban đại diện cũng không được sử dụng danh nghĩa tập thể để vận động tài trợ cho nhà trường hoặc thu, tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần/năm

Cũng theo Thông tư 81, hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp được tổ chức lần đầu vào đầu năm học để trao đổi thông tin, thống nhất nội dung phối hợp và bầu Ban đại diện.

Các hội nghị tiếp theo được tổ chức khi cần thiết, thay vì quy định họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần trong năm học vào các thời điểm cố định như trước đây. Các cuộc họp, biểu quyết có thể thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Nhiều quy định mới liên quan đến phụ huynh học sinh có hiệu lực từ 15/11. (Ảnh minh họa)

Thông tư 81 cũng quy định việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường không bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí. Nhà trường có thể sử dụng các kênh thông tin, nền tảng số phù hợp để trao đổi với phụ huynh, nhưng không được bắt buộc gia đình phải trả tiền để sử dụng một ứng dụng nhất định.

Không được thu tiền, ép học sinh tham gia giáo dục tăng cường

Cùng có hiệu lực từ ngày 15/11 là Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm bổ sung kiến thức nền tảng, tăng thực hành, trải nghiệm và phát triển năng lực học sinh không được thu tiền người học. Nhà trường không được chuyển những nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu để thu kinh phí.

Bốn nhóm nội dung giáo dục tăng cường gồm: giáo dục toàn diện như đạo đức, lịch sử, văn hóa, thể chất, an toàn giao thông; khoa học công nghệ và năng lực số; thực hành, trải nghiệm, STEM; ngoại ngữ và kỹ năng. Hình thức tổ chức đa dạng, có thể học tại lớp, phòng thí nghiệm hoặc theo mô hình câu lạc bộ, hoạt động dã ngoại, tham quan. Người tham gia giảng dạy có thể là giáo viên, chuyên gia, huấn luyện viên, nghệ sĩ, nghệ nhân…

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, việc tham gia phải dựa trên sự tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh. Các chương trình mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu có thể được tổ chức và thu kinh phí theo quy định. Nhà trường không được ép buộc, gây áp lực hoặc lấy việc tham gia hay không tham gia làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng, phân loại học sinh.

Thông tư 85 cũng nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.