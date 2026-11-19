Trong khu bến thuyền du lịch hơn 8,3 tỷ xây xong rồi bỏ hoang ven khu đầm nổi tiếng xứ Huế
Một đơn vị ở Đắk Lắk tặng tiền nam nhân viên dịp Quốc tế Nam giới
Nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên chi 18,2 triệu đồng từ quỹ phúc lợi để hỗ trợ, động viên người lao động.
Cận cảnh nút giao kết nối miền Tây với sân bay Long Thành sắp thông xe
Nút giao Tân Hiệp đã hoàn thành, dự kiến thông xe trong tháng 11, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sân bay Long Thành.
Bẫy ảnh phát hiện mang rừng quý hiếm ở Nghệ An
Hệ thống bẫy ảnh vừa ghi nhận Mang Pù Hoạt, loài động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Cận cảnh 'bộ não' điều hành siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM
Nhà điều hành cống Mương Chuối, được ví như "bộ não" siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM, đã lắp đặt thiết bị, sẵn sàng vận hành từ cuối tháng 11.
Cây dược liệu bản địa mở sinh kế tiền tỷ cho đồng bào Ê Đê
Từ những rẫy mía, mì thu nhập bấp bênh, người Ê Đê ở vùng miền núi Khánh Hòa đang thử hướng đi mới với cây xáo tam phân, kỳ vọng nâng thu nhập và giữ đất sản xuất.
Hàng nghìn tăng ni, phật tử cung nghinh bảo vật bằng vàng độc nhất Việt Nam
Ngày 17/11, hàng nghìn người tập trung ở trung tâm đô thị Vinh (Nghệ An) để theo dõi lễ cung nghinh Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - Bảo vật quốc gia độc bản bằng vàng.
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