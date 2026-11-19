Cầu Hai là một trong những khu đầm đẹp và nổi tiếng xứ Huế. Tại xã Phú Lộc bên bờ đầm Cầu Hai còn có khu miếu Bà Thủy hơn 120 năm tuổi và cây đa di sản có tuổi đời 300 năm. Để thúc đẩy du lịch, văn hóa và sinh kế cộng đồng địa phương cơ quan chức năng cho xây dựng Bến thuyền du lịch cây đa Đá Bạc và hoàn thành từ năm 2024, thế nhưng đến nay công trình này vẫn bị bỏ hoang.