(VTC News) -

Ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An), cho biết qua hệ thống camera bẫy ảnh, đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) - loài động vật hoang dã quý hiếm, có giá trị đặc biệt đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Bẫy ảnh ghi lại hình ảnh nhiều cá thể Mang Pù Hoạt đang đi kiếm ăn vào ban ngày.

Theo ông Sinh, hình ảnh Mang Pù Hoạt được ghi nhận tại nhiều vị trí, vào các thời điểm khác nhau. Cụ thể, camera bẫy ảnh đã ghi nhận loài này vào đêm 27/8; các ngày 3, 7 và 11/9; tiếp đó là ngày 3 và 25/10/2026.

Hai cá thể Mang Pù Hoạt được bẫy ảnh ghi lại.

Được biết, hình ảnh loài thú này xuất hiện cả vào buổi sáng, buổi chiều và ban đêm. Việc ghi nhận tại nhiều thời điểm cho thấy Mang Pù Hoạt vẫn đang hiện diện trong các sinh cảnh rừng tự nhiên thuộc khu bảo tồn.

Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis), còn được biết đến với tên gọi Mang Roosevelt, là loài thú thuộc họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn. Loài này được mô tả lần đầu vào năm 1929. Trong thời gian dài, những thông tin về sự tồn tại và phân bố của chúng ngoài tự nhiên rất hạn chế, khiến loài này từng được xem là một trong những bí ẩn của giới nghiên cứu động vật hoang dã.

Mang Pù Hoạt được ghi nhận xuất hiện ở nhiều thời điểm trong ngày.

Mang Pù Hoạt có kích thước tương đối nhỏ, trọng lượng khoảng 15-20kg, bộ lông màu nâu đậm, vùng má và mũi sẫm màu. Cá thể đực có gạc ngắn, không phân nhánh. Loài này thường sinh sống trong các khu rừng có nhiều cây gỗ lớn, ở độ cao trên 700m.

Hiện dữ liệu điều tra chưa đủ cơ sở để xác định chính xác số lượng cá thể và quy mô quần thể Mang Pù Hoạt tại khu bảo tồn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng điều tra bằng hệ thống bẫy ảnh, kết hợp phân tích ADN nhằm đánh giá đầy đủ hơn về sự phân bố, hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp bảo vệ loài.

Một cá thể Mang Pù Hoạt được bẫy ảnh chụp lại vào ban đêm.

Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, Mang Pù Hoạt được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp (CR). Đây là mức cảnh báo cao nhất về nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên theo hệ thống phân hạng của Sách đỏ Việt Nam.

“Đối với các loại động vật quý hiếm, từ lâu nay chúng tôi bảo vệ theo hình thức bảo vệ sinh cảnh, chống săn bắt, tăng cường tuyên truyền cho người dân”, ông Nguyễn Văn Sinh khẳng định.

Không chỉ Mang Pù Hoạt, những năm gần đây, hệ thống camera bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm khác như mèo gấm (các năm 2024, 2025 và 2026), sói lửa (năm 2024), beo lửa (năm 2025).

Mang Pù Hoạt là loài động vật hoang dã quý hiếm.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thành lập vào năm 2023, có tổng diện tích hơn 90.000ha, thuộc địa bàn huyện Quế Phong (cũ), tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những khu vực của tỉnh còn đa dạng về sinh học. Hiện nay khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có 763 loài thực vật thuộc 427 chi, 142 họ, và hơn 30 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam; 176 loài động vật có xương sống thuộc 4 lớp: thú, chim, bò sát và lưỡng cư.