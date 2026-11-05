Kết quả Cúp C1 châu Âu: Gyokeres tỏa sáng, Arsenal nối dài mạch bất bại

(VTC News) -

Rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam), Arsenal giành chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague trong chuyến làm khách tại Cộng hoà Czech ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu (Champions League) 2026-2027. Noni Madueke và Viktor Gyokeres lần lượt lập công giúp đội bóng thành London giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Trước trận đấu, HLV Mikel Arteta thực hiện 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 1-0 trước Liverpool cuối tuần qua. Đáng chú ý, Gyokeres được trao cơ hội đá chính lần thứ sáu ở mùa giải này. Tiền đạo người Thụy Điển góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội khách.

Arsenal nhập cuộc chủ động và chỉ mất 9 phút để khai thông thế bế tắc. Từ khu vực giữa sân, Gyokeres tranh chấp thành công với cầu thủ đối phương trước khi chuyền bóng vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Slavia Prague. Madueke tận dụng tốc độ vượt qua các hậu vệ rồi dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi qua hai chân thủ môn Nazar Domchak.

Arsenal giành chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague. (Ảnh: AP)

Có bàn dẫn trước từ sớm, Arsenal tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Gyokeres có tình huống đối mặt nhưng không thể đánh bại Domchak. Thủ thành đội chủ nhà sau đó liên tiếp cứu thua trước những pha dứt điểm của Mikel Merino.

Phút 37, Slavia Prague có cơ hội đáng chú ý khi Tomas Holes thoát xuống đón bóng từ một tình huống ném biên vào vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi chệch khung thành.

Ngay sau pha bỏ lỡ của đội chủ nhà, Arsenal tổ chức tấn công và nhân đôi cách biệt. Gyokeres phối hợp ăn ý với Merino trước khi xâm nhập vòng cấm, thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng chạm cột dọc phía xa rồi đi vào lưới.

Bàn thắng giúp tiền đạo 28 tuổi chấm dứt quãng thời gian dài không ghi bàn từ tình huống bóng sống tại Cúp C1 châu Âu, kể từ trận gặp Kairat Almaty hồi tháng 1.

Bước sang hiệp hai, Slavia Prague đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngay sau giờ nghỉ, Oskar Kubiak buộc thủ môn David Raya phải trổ tài cứu thua. Ở chiều ngược lại, Madueke có cơ hội hoàn tất cú đúp nhưng cú sút uy lực của anh bị Domchak cản phá.

Càng về cuối trận, Arsenal càng chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà. Gabriel phải phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Ange N’Guessan. Slavia Prague sau đó yêu cầu một quả phạt đền khi Wiktor Nowak va chạm với Merino trong vòng cấm, nhưng VAR xác định đây chỉ là tình huống va chạm ngoài ý muốn.

Thủ môn Raya tiếp tục trở thành điểm tựa của Arsenal khi bay người đẩy cú đánh đầu của Kubiak trúng cột dọc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội khách cuối cùng vẫn bị đánh bại khi Nowak đón đường tạt bóng của David Jurasek và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng muộn khiến những phút bù giờ trở nên căng thẳng. Dù vậy, Arsenal vẫn bảo toàn được lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Arteta tiếp tục duy trì mạch bất bại tại Cúp C1 châu Âu.