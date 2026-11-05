Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bellingham đánh gót ghi bàn, Real Madrid giành 3 điểm

(VTC News) -

Chỉ phải gặp AEK Athens (Hy Lạp), Real Madrid tự tin giành chiến thắng tiếp theo ở Cúp C1 châu Âu mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sớm phải nhận gáo nước lạnh. Phút 12, Koita xử lý bóng rất hay trong vòng cấm trước khi tung cú sút uy lực mở tỉ số trận đấu cho AEK Athens.

Nhưng đến phút 32, nhận đường chuyền ngang của Marc Cucurella, Bellingham đánh gót rất đẹp mắt san bằng tỉ số cho Real Madrid. Sang đến nửa cuối hiệp 2, vẫn là Koita căng ngang cho Pilios dứt điểm giúp AEK Athens dẫn trước 2-1.

Real Madrid giành chiến thắng.

Màn rượt đuổi tỉ số giữa 2 đội vẫn chưa dừng lại. Kylian Mbappe có bàn gỡ ở phút 78. Kịch tính xảy ra ở quãng thời gian bù giờ. Tiền đạo Koita bên phía AEK Athens nhận thẻ đỏ. Chỉ vài phút sau, Valverde tung cú sút xa đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-2 cho thầy trò Mourinho.

Liverpool có chuyến làm khách được dự báo không hề dễ dàng trước Fenerbahce. Thất bại cuối tuần qua trong trận đấu gặp Arsenal không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của Liverpool. Họ chơi bản lĩnh dù đối diện nhiều sức ép. Liverpool có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 25 do công của Trey Nyoni.

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Fenerbahce nhanh chóng tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 4 phút sau, Mason Greenwood - cựu cầu thủ Man Utd ghi bàn giúp đội chủ nhà san bằng tỉ số 1-1. Tiền đạo người Anh vẫn là hạt nhân quan trọng trong đội hình của Fenerbahce ở thời điểm hiện tại

Trên thực tế, đây vẫn là trận đấu mà Fenerbahce gặp rất nhiều khó khăn trước một Liverpool thi đấu với cường độ cao. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ chỉ rơi vào khoảng 38%. Liverpool tấn công ở tốc độ cao và đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.

Alexander Isak một lần nữa mang về niềm vui khi ghi bàn ở phút 69. Nhưng huấn luyện viên Andoni Iraola khó có thể tin rằng hàng thủ Liverpool lại thi đấu hớ hênh như vậy. Họ thua 2 bàn trong vài phút và đành chấp nhận kết quả thua 2-3.