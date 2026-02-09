Công nghệ 9/2: NASA thử nghiệm cánh máy bay tiết kiệm nhiên liệu

(VTC News) -

NASA thử nghiệm cánh máy bay mới giúp tiết kiệm nhiên liệu

NASA vừa công bố công nghệ cánh máy bay mang tên Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF), hứa hẹn giảm đáng kể chi phí nhiên liệu cho ngành hàng không. Trong thử nghiệm gần đây, mô hình cánh cao 3 feet gắn dưới máy bay nghiên cứu F-15B đạt tốc độ 144 mph ngay trên đường băng mà không cần cất cánh.

Mô hình CATNLF của NASA gắn dưới máy bay F-15B. (Nguồn: NASA)

Điểm đặc biệt của thiết kế này là hình dạng giống một vây hẹp đặt thẳng đứng, khác hẳn cánh ngang truyền thống. Công nghệ giúp hạn chế lớp không khí mỏng bám vào bề mặt máy bay, vốn gây ra lực cản và tiêu hao nhiên liệu. NASA cho biết CATNLF có thể tiết kiệm tới 10% nhiên liệu mỗi năm cho các dòng máy bay đường dài như Boeing 777.

Ngoài lợi ích kinh tế, công nghệ mới còn góp phần giảm khí thải, mang lại tác động tích cực cho môi trường. Sau thử nghiệm tốc độ cao trên mặt đất, NASA sẽ tiếp tục tiến hành các chuyến bay thử nghiệm để đánh giá hiệu quả thực tế, mở ra triển vọng áp dụng cho cả máy bay thương mại và siêu thanh trong tương lai.

Trung Quốc vận hành tua-bin gió 20MW lớn nhất thế giới

Tập đoàn China Three Gorges Corporation (CTGC) chính thức đưa vào hoạt động tua-bin gió ngoài khơi công suất 20MW đầu tiên trên thế giới tại tỉnh Phúc Kiến. Đây là bước tiến quan trọng trong tham vọng phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên một tua-bin quy mô này được kết nối trực tiếp vào lưới điện quốc gia.

Tua-bin gió 20MW khổng lồ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Nguồn: SASAC)

Tua-bin khổng lồ này có đường kính cánh quạt 300 mét, chiều dài mỗi cánh lên tới 147 mét và trục cao tương đương tòa nhà 58 tầng. Khi quay trọn vòng, các cánh quạt bao phủ diện tích bằng 10 sân bóng đá, giúp khai thác lượng gió vượt trội. Công nghệ mới cũng giảm trọng lượng kết cấu 20% mỗi MW, tiết kiệm chi phí lắp đặt và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo CTGC, tua-bin sẽ sản xuất hơn 80 triệu kWh điện mỗi năm, đủ cung cấp cho khoảng 44.000 hộ gia đình, đồng thời giảm phát thải tương đương 22.000 tấn than tiêu chuẩn. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật của Trung Quốc trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi mà còn mở ra xu hướng toàn cầu hướng tới các thiết bị năng lượng tái tạo ngày càng lớn và hiệu quả.

iPhone 17e ra mắt với nhiều nâng cấp nhưng giữ nguyên giá

Theo báo cáo mới nhất từ Bloomberg, Apple chuẩn bị tung ra mẫu iPhone 17e với mức giá khởi điểm 599 USD, tương tự phiên bản tiền nhiệm. Đây là dòng iPhone giá rẻ hướng tới người dùng phổ thông, nhưng lần này được bổ sung nhiều cải tiến đáng chú ý.

iPhone 17e - mẫu iPhone giá rẻ mới với chip A19 và MagSafe, giữ nguyên mức giá 599 USD. (Nguồn: Apple)

iPhone 17e sẽ được trang bị chip A19 giống bản iPhone 17 tiêu chuẩn, hỗ trợ MagSafe và tích hợp chip kết nối không dây do Apple tự phát triển. Những nâng cấp này giúp thiết bị cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Google Pixel 10a, đồng thời khắc phục hạn chế về hiệu năng và khả năng kết nối vốn bị phàn nàn ở iPhone 16e.

Apple kỳ vọng iPhone 17e sẽ thu hút người dùng tại các thị trường mới nổi và doanh nghiệp, đặc biệt khi doanh số iPhone đang tăng trưởng mạnh ở Trung Quốc và Ấn Độ. Với chiến lược giữ nguyên giá nhưng nâng cấp tính năng, iPhone 17e hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc smartphone tầm trung.