Mẹo xóa bộ nhớ trên iPhone để tối ưu hiệu năng và tiết kiệm dung lượng

(VTC News) -

Khi điện thoại của bạn bắt đầu chậm lại, hiển thị thông báo "bộ nhớ đầy" hoặc không thể cài đặt thêm ứng dụng, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần dọn dẹp thiết bị. Việc xóa bộ nhớ không chỉ giúp giải phóng dung lượng mà còn tối ưu hóa hiệu suất, giúp máy hoạt động ổn định hơn.

Sau thời gian sử dụng, bộ nhớ điện thoại thường bị chiếm bởi nhiều dữ liệu không cần thiết, bao gồm ảnh trùng lặp, file tải về, bộ nhớ đệm ứng dụng (cache) và các dữ liệu tạm thời phát sinh trong quá trình sử dụng.

Khi bộ nhớ điện thoại bị đầy, người dùng sẽ gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng. Cụ thể, ứng dụng sẽ mở chậm hơn và dễ bị giật lag, đồng thời không thể cập nhật phần mềm hoặc cài đặt thêm ứng dụng mới.

Tình trạng này còn làm giảm tuổi thọ pin và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Vì vậy, việc xóa bộ nhớ điện thoại định kỳ là rất cần thiết để giúp hệ thống hoạt động mượt mà hơn, tăng tốc độ xử lý và duy trì trải nghiệm sử dụng ổn định.

Dưới đây là những cách xóa bộ nhớ trên iPhone giúp giải phóng dung lượng an toàn, nhanh chóng và hiệu quả:

Kiểm tra dung lượng bộ nhớ

Vào Cài đặt → Cài đặt chung → Dung lượng iPhone để xem ứng dụng hoặc loại dữ liệu nào chiếm nhiều dung lượng nhất.

Phần quản lý dung lượng của iPhone cũng có những gợi ý các cách tối ưu dung lượng, ví dụ: gỡ ứng dụng ít dùng hoặc xóa tin nhắn cũ.

Xóa ứng dụng ít dùng hoặc dữ liệu tạm

Người dùng có thể gỡ bỏ các ứng dụng không còn sử dụng, đồng thời xóa dữ liệu tải về trong những ứng dụng như Netflix, Spotify hay Facebook để giải phóng dung lượng.

Ngoài ra, việc tắt tính năng tự động tải ảnh, video trên Zalo và Messenger cũng giúp hạn chế rác bộ nhớ phát sinh.

Tối ưu hóa ảnh và video

Vào Cài đặt → Ảnh → Tối ưu hóa dung lượng iPhone để chỉ lưu bản ảnh nén trong máy, ảnh gốc sẽ lưu trữ trên iCloud. Bạn cũng có thể xóa ảnh trùng hoặc dùng ứng dụng quản lý ảnh như Gemini Photos để dọn nhanh.

Xóa lịch sử và dữ liệu trình duyệt

Vào Cài đặt → Safari → Xóa lịch sử và dữ liệu trang web. Cách xóa bộ nhớ điện thoại này giúp giải phóng bộ nhớ và tăng tốc độ duyệt web.

Mẹo giữ bộ nhớ điện thoại luôn trống

Dưới đây là một số mẹo đơn giản nhưng rất hiệu quả giúp bạn giữ cho bộ nhớ điện thoại luôn trống và hoạt động ổn định hơn. Chỉ cần duy trì những thói quen nhỏ này, bạn sẽ không còn gặp tình trạng “bộ nhớ đầy” hay máy bị chậm sau thời gian dài sử dụng:

Thứ nhất, dọn rác định kỳ mỗi tháng để tránh tích tụ dữ liệu tạm.

Thứ hai, tắt tính năng tự động tải ảnh/video từ ứng dụng chat.

Thứ ba, lưu trữ dữ liệu nặng lên dịch vụ đám mây.

Thứ tư, kiểm tra và gỡ bỏ ứng dụng không dùng đến.

Thứ năm, hạn chế chụp hoặc tải video độ phân giải quá cao nếu không cần thiết.

Cách xóa bộ nhớ điện thoại không chỉ giúp tiết kiệm dung lượng mà còn duy trì hiệu năng ổn định cho thiết bị. Hãy thực hiện các bước dọn dẹp thường xuyên để điện thoại luôn mượt, hoạt động nhanh và tránh lỗi “bộ nhớ đầy” bất ngờ.