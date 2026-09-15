Những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

(VTC News) -

Chiều ngày 15/09, lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026) đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, tổng số thực nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu đạt 390.700 tỷ đồng, tăng 146.300 tỷ đồng, tương đương mức tăng 60% so với danh sách năm trước. Con số này tương đương khoảng 14,7% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Trong đó, Vingroup đứng đầu PRIVATE 100 với mức đóng góp ngân sách tăng từ 56.200 tỷ đồng lên gần 148.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 5,6% tổng nguồn thu ngân sách. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân đứng Top 1 về đóng góp ngân sách tại Việt Nam.

Bên cạnh Vingroup, nhóm dẫn đầu còn có nhiều doanh nghiệp lớn như Sunshine Group, NH Smart City thuộc BRG Group, THACO, Hòa Phát, FPT, Techcombank, VPBank và ACB.

Những doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam.

Trong khối doanh nghiệp nhà nước, nguồn đóng góp lớn tiếp tục tập trung tại những lĩnh vực có quy mô lớn như dầu khí, năng lượng, xăng dầu, viễn thông và ngân hàng.

PetroVietnam đứng đầu với khoảng 91.000 tỷ đồng nộp ngân sách, tiếp theo là Viettel với hơn 42.290 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp 614.000 tỷ đồng, tương đương gần 62% tổng số nộp của cả nhóm 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200). Nhóm dẫn đầu có sự hiện diện của doanh nghiệp thuộc cả ba khu vực.

Khu vực tư nhân có Vingroup, Sunshine Group, NH Smart City thuộc BRG Group, Hòa Phát, Thành Công và THACO.

Khối doanh nghiệp nhà nước có PetroVietnam, Viettel, Petrolimex, Vinacomin, Vinataba, EVN và Vietcombank.

Nhóm doanh nghiệp có vốn nước ngoài và liên doanh có những tên tuổi như Heineken Vietnam, Toyota, Honda, Vietsovpetro, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Sabeco và Ciputra Hanoi.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, bất động sản - xây dựng là nhóm đóng góp lớn nhất trong VNTAX 200, với tổng số thực nộp hơn 234.000 tỷ đồng, tương đương gần 24%.

Đứng thứ hai là nhóm năng lượng - tài nguyên, bao gồm dầu khí, xăng dầu, điện và than - khoáng sản, với hơn 220.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 22,3%.

Lĩnh vực tài chính có 40 doanh nghiệp góp mặt, với tổng số nộp khoảng 139.000 tỷ đồng. Riêng 23 ngân hàng trong danh sách đóng góp khoảng 104.600 tỷ đồng.

Cùng với quy mô đóng góp tăng lên, các ngưỡng để lọt vào nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cũng đang được nâng lên đáng kể. VNTAX 200 năm 2026 có 26 doanh nghiệp thực nộp trên 10.000 tỷ đồng, tăng 9 đơn vị so với danh sách năm trước.

Xu hướng này thể hiện rõ ở khu vực tư nhân. Trong danh sách PRIVATE 100 trước đó, chỉ có bốn doanh nghiệp vượt mốc 10.000 tỷ đồng gồm Vingroup, TC Group, THACO và Hòa Phát.

Năm nay, số doanh nghiệp tư nhân vượt mốc này đã tăng lên tám, với sự xuất hiện thêm của Sunshine Group, NH Smart City thuộc BRG Group, FPT và Techcombank.

Ngưỡng để lọt vào Top 10 PRIVATE 100 cũng tăng lên khoảng 5.800 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1.000 tỷ đồng so với kỳ trước.