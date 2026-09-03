Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng

Chiều 3/9, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 8, thu NSNN ước đạt gần 150,4 nghìn tỷ đồng, khoảng 6% dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán và chỉ bằng 52% số thu bình quân tháng của 7 tháng đầu năm, chủ yếu do thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế.

Thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 5.800 tỷ đồng, bằng 13,5% dự toán và bằng 93% số thu bình quân tháng của 7 tháng đầu năm. Giá dầu thô thanh toán bình quân trong kỳ ước đạt 95,4 USD/thùng, cao hơn khoảng 25,4 USD/thùng so với giá dự toán. Sản lượng ước đạt 0,73 triệu tấn, bằng 9,1% kế hoạch.

Lũy kế thu NSNN 8 tháng năm 2026 vượt 2 triệu tỷ đồng, trong khi chi NSNN ước đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, ngân sách có thặng dư. (Ảnh: Nam Khánh)

Trong khi đó, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 13 nghìn tỷ đồng, bằng 4,7% dự toán và bằng 40,5% số thu bình quân tháng của 7 tháng đầu năm, chủ yếu do tốc độ tăng của kim ngạch nhập khẩu chịu thuế có xu hướng chậm lại so với các tháng đầu năm.

So với cùng kỳ năm 2025, số thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 giảm mạnh 45,9%.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 209,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số tiền miễn, giảm khoảng 158,2 nghìn tỷ đồng và gia hạn khoảng 51 nghìn tỷ đồng.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 238,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, chi NSNN ước đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 514,6 nghìn tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 63,3% dự toán và chi thường xuyên ước đạt 56,1% dự toán.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 8 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành công tác huy động vốn cho ngân sách trung ương, phát hành trái phiếu Chính phủ và sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước, đáp ứng kịp thời các nhu cầu bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách trung ương.

Đến nay, Bộ Tài chính đã phát hành 228,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 9,03 năm và lãi suất bình quân 4,15%/năm.

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 477 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng giao là hơn 1,02 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là hơn 372.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là hơn 650.000 tỷ đồng.

Tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là hơn 83.216 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương đã giao tăng hơn 14.709 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương so với kế hoạch Thủ tướng giao.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2026 đến thời điểm báo cáo, gồm kế hoạch Thủ tướng giao và phần vốn cân đối địa phương giao tăng, là hơn 1,03 triệu tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân, theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 20/8, số vốn giải ngân từ đầu năm đạt hơn 477 nghìn tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng giao.

So với cùng kỳ năm 2025, tiến độ giải ngân tăng khoảng 90,9 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và cao hơn khoảng 8,7% về tỷ lệ.

Đáng chú ý, còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Trong đó, 4 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân.