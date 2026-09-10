Thủ tướng: Đừng để doanh nghiệp gia nhập thị trường đã khó, rời đi càng khó hơn

(VTC News) -

Quan điểm trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật, sáng 10/9.

Các dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhất trí cao với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ “hỗ trợ” sang tư duy “phát triển”, đồng thời nhấn mạnh các chính sách phải khả thi hơn, đi vào cuộc sống và bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu có cơ chế cụ thể khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp, phát triển “doanh nghiệp một người”. Trong đó, thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải đơn giản nhất có thể; quy trình giải thể, thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được đơn giản, rút gọn.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tránh tình trạng doanh nghiệp “gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn”.

Đi kèm với đó, theo định hướng của Thủ tướng, phương pháp kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải đột phá rất mạnh; cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, mở rộng thị trường, tham gia các chuỗi giá trị, tham gia các dự án đầu tư công…

Với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ ràng, rành mạch về ngân sách Nhà nước, trong đó có ngân sách Trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương.

Thủ tướng lưu ý phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát; quy trình công khai minh bạch, cắt giảm, rút gọn thủ tục không cần thiết, ứng dụng công nghệ; không quy định cứng quá cụ thể trong luật như về các tỉ lệ chi từ ngân sách Nhà nước cho các lĩnh vực…

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng quán triệt tinh thần cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự án Luật cần làm rõ, phát huy vai trò điều tiết, điều phối chung của Bộ Tài chính; thu hút dự án chất lượng, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác; đơn giản hóa quy trình, thủ tục…

Thủ tướng cũng lưu ý cần đánh giá khách quan, đúng bản chất về tỉ lệ tham gia hiện nay của doanh nghiệp trong nước trong kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Với dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng cần cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu (tuyệt đối tránh hình thức, hợp thức hóa quy trình, thủ tục, sản phẩm cuối cùng chất lượng, hiệu quả tương xứng với giá trị).

Phạm vi áp dụng giữa Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành về giá, đất đai, xây dựng, y tế, khoa học công nghệ... phải được phân định rõ, nhất là các quy định đặc thù về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và hợp đồng, bảo đảm không chồng chéo.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường trao quyền và nâng cao trách nhiệm cho chủ đầu tư, làm rõ quy định giao thẩm quyền, trách nhiệm cho chủ đầu tư quyết định các trường hợp đấu thầu, chỉ định thầu gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm; quy trình công khai, minh bạch và giải quyết được vấn đề trên thực tế.

Về một số nội dung khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát kỹ các vấn đề tài chính đất đai trong sửa đổi các luật thuế; nghiên cứu phương án đổi mới, hiện đại hóa công tác tính thuế, thu thuế và hoàn thuế VAT đang được doanh nghiệp phản ánh có nhiều vướng mắc.

“Các dự thảo, các nội dung được đề xuất cần xử lý tận gốc những điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến tạo phát triển, giải phóng, huy động các nguồn lực bảo đảm hiệu quả; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thủ tục, tầng nấc trung gian, cơ chế ‘xin - cho’. Các điều khoản, nội dung luật phải rõ ràng, minh bạch để thống nhất về cách hiểu và thực hiện”, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung.

Thủ tướng lưu ý, cần hạn chế ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn, khắc phục tình trạng một việc chịu nhiều quy trình, quy định tại các văn bản khác nhau gây chồng chéo, ách tắc, làm tăng thời gian, chi phí tuân thủ.