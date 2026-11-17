(VTC News) -

Đó là người mẹ hơn 30 năm đỡ cô con gái khuyết tật đến bàn viết kịch bản, người ông làm đủ nghề nuôi cháu ăn học, khôn lớn, hay người thợ sơn được tiếp sức đúng lúc để tạo bước ngoặt sự nghiệp.

Đôi tay nâng đỡ người thân

Trong bức ảnh Nguyễn Thị Thanh Thanh (xã Cổ Đô, Hà Nội) gửi đến cuộc thi, bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay mẹ. Từ nhỏ, bệnh viêm đa khớp khiến Thanh bị liệt hai chân, tay yếu đến mức khó cầm đũa hay chải đầu. Hơn 30 năm qua, mẹ giúp cô từ việc vệ sinh cá nhân đến chuyển từ giường sang xe lăn. Những ngày trở gió, bà lại xoa từng ngón tay để con dịu bớt cơn đau.

Khi tay bớt đau, Thanh ngồi viết kịch bản, kể những lát cắt cuộc sống của người khuyết tật. Cô từng giành giải đặc biệt cuộc thi Sáng tác kịch bản cho trẻ em tại Việt Nam và là giám đốc sản xuất phim ngắn Đợi, tác phẩm vào top 6 cuộc thi Inspiring Vietnam 2026.

Với Thanh, viết kịch bản cũng là cách để cô tự nuôi sống mình. Có thời gian Thanh chán ghét đôi tay mình vì mỗi lần nhìn vào, cô lại nhớ những lần vào viện chạy chữa. Viết giúp cô dần nhìn đôi tay ấy theo cách khác.

Thanh Thanh: “Đôi tay của mẹ không thể thay con gái viết kịch bản nhưng đã nâng đỡ mình đến bàn làm việc, để tự viết nên câu chuyện của đời mình”.

Với chị Nguyễn Thị Lệ (phường Bình Tân, TP.HCM), đôi tay chị nhớ nhất là của ông ngoại. Cha mẹ đi làm xa, hai chị em lớn lên cùng ông. Ông làm đủ nghề để nuôi cháu, vẫn dành cho hai chị em bữa cơm nóng, nhường khúc cá ngon và là phẳng áo cho cháu trước giờ đến lớp.

Đôi tay ông ngày một chai sần, nhưng trước mặt các cháu, ông chưa bao giờ than thở, vì “ngoại không muốn hai đứa phải cúi đầu trước cái nghèo”.

Nguyễn Lệ: “Mình may mắn được trợ lực bằng đôi tay của ngoại, được trao điểm tựa và không cảm thấy thiếu thốn trong những năm tháng ấu thơ”.

Nay ông đã hơn 100 tuổi, mỗi bước đi đều cần gậy chống. Khi nhớ lại những năm tháng được ông chăm lo, chị Lệ trân trọng cơ hội được chăm sóc ông lúc tuổi già. “Mình may mắn được trợ lực bằng đôi tay của ngoại, được trao điểm tựa và không cảm thấy thiếu thốn trong những năm tháng ấu thơ”, chị Lệ chia sẻ.

Đôi tay giữa dòng nước lũ

Cuối năm 2025, khi tham gia cứu hộ tại Phú Yên, anh Lê Tiên (phường An Khánh, TP.HCM) chứng kiến một người mẹ mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu. Giữa dòng nước siết, chị dồn sức nâng con khỏi mặt nước, đưa bé lên mái nhà. Anh Tiên cùng đồng đội đưa em bé đến nơi an toàn rồi tìm cách giải cứu người mẹ và những người còn lại.

Nhiều tháng sau, anh Tiên xúc động khi thấy các gia đình dọn dẹp những căn nhà hư hại và từng bước dựng lại mái ấm. Trong bài dự thi, anh nhớ về đôi tay người mẹ đã giữ con qua cơn lũ và những đôi tay bắt đầu gây dựng lại cuộc sống từ những gì còn sót lại.

“Tài sản có thể mất đi, nhưng chỉ cần con người còn hiện diện, ý chí và tình yêu thương vẫn bám rễ, thì những đôi bàn tay ấy sẽ lại kiến tạo cuộc đời mới, vững chãi và rực rỡ hơn xưa”, anh tâm sự.

Điểm tựa để nắm lấy cơ hội

Có những tháng anh Triều Minh, thợ sơn ở Thái Nguyên, làm từ sáng sớm đến khuya mà thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Anh cần thêm một khoản tiền khi có cơ hội nhận sơn một căn nhà ba tầng. Công trình lớn hơn những việc anh thường nhận, tiền công cũng tốt hơn và có thể giúp anh tìm thêm khách hàng.

Khoản tiền mua thiết bị ban đầu lại vượt quá số tiền anh có thể xoay xở. Biết đến Home Credit như giải pháp tài chính ngay lúc cấp bách nhất, anh đã xoay sở được số vốn để trang trải chi phí đầu tư. Anh cũng phải xem việc tính toán dòng tiền, thu nhập, tính thanh khoản khả thi một cách chi tiết và cẩn thận hơn.

Anh hoàn thành công trình đúng tiến độ, nhận tiền công, thanh toán các khoản phải trả và bắt đầu có thêm khách hàng. Từ công trình ấy, anh chủ động học thêm và đầu tư cho công việc.

“Tôi tin vào kinh nghiệm, tin vào đôi tay và tin vào tương lai phía trước. Bản thân chỉ cần thêm điểm tựa tài chính để nắm lấy cơ hội này”, anh Minh nhớ lại.

Triều Minh: “Đôi tay rã rời vẫn có quyền ước mơ. Chỉ là trên con đường ấy, mình cần nhiều hơn sự chăm chỉ, và đôi khi, cần sự trợ lực đúng lúc để có đủ cái đà cho bước đầu tiên. Home Credit tiếp sức mình cái đà ấy”.

“Đôi điều đôi tay chưa kể”, hoạt động thuộc chiến dịch “Trợ lực cho đôi tay nỗ lực” của Home Credit Việt Nam, đã khép lại với hơn 600 bài dự thi. Những câu chuyện gửi về ghi lại các điểm tựa giúp mỗi người bước tiếp, từ sự chăm sóc bền bỉ của người thân đến sự hỗ trợ đúng lúc để thực hiện một dự định.

Chia sẻ về tinh thần của chiến dịch, ông Jakub Kudrna, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng những con người đang từng ngày kiến tạo giá trị, chăm lo cho gia đình và góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững”.

Tinh thần đồng hành ấy cũng được thể hiện qua định hướng “Tài chính số tận tâm”. Home Credit hướng đến các giải pháp tài chính minh bạch, dễ tiếp cận để khách hàng chủ động cân nhắc theo nhu cầu và khả năng chi trả.

Gói vay có hạn mức đến 250 triệu đồng, lãi suất từ 0,75%/tháng và kỳ hạn từ 3 đến 57 tháng. Lựa chọn này tạo điểm tựa tài chính để khách hàng chủ động viết tiếp dự định còn dang dở.

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