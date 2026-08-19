Những bệnh âm thầm tàn phá cơ thể ở tuổi 40

(VTC News) -

Ở tuổi 40, nhiều người vẫn thấy mình khỏe, công việc ổn định, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn nhiều bệnh mạn tính bắt đầu tích lũy mà cơ thể chưa phát ra dấu hiệu rõ ràng.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, phát hiện bệnh từ sớm giúp kiểm soát yếu tố nguy cơ, thay đổi lối sống và làm chậm quá trình tiến triển. “Có những bệnh tồn tại nhiều năm nhưng người bệnh vẫn đi làm, chơi thể thao, ăn ngủ bình thường. Đến khi xuất hiện đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận hoặc ung thư thì tổn thương thường đã lớn, việc điều trị khó khăn hơn”, bác sĩ nói.

Tăng huyết áp

Tăng huyết áp là một trong những bệnh dễ bị bỏ qua nhất bởi phần lớn người mắc không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người vẫn nghĩ huyết áp tăng phải đi kèm đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, song bệnh có thể âm thầm kéo dài nhiều năm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2024 có khoảng 1,4 tỷ người 30-79 tuổi trên thế giới bị tăng huyết áp, nhưng chưa đến một phần năm kiểm soát bệnh đầy đủ.

Huyết áp cao kéo dài gây tổn thương thành mạch, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ và suy thận. Vì vậy, người từ 40 tuổi nên theo dõi huyết áp định kỳ, đặc biệt khi thừa cân, ít vận động, ăn mặn, hút thuốc hoặc uống nhiều rượu bia.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Mỡ máu cao

Rối loạn mỡ máu thường bị gắn với người thừa cân, bụng lớn, nhưng vóc dáng bên ngoài không phản ánh hoàn toàn tình trạng chuyển hóa.

Bệnh liên quan đến sự bất thường của cholesterol LDL-C, triglyceride hoặc HDL-C. Quá trình này diễn ra âm thầm và có thể góp phần hình thành mảng xơ vữa, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Một khảo sát trên hơn 700 người 30-69 tuổi có BMI 18,5-25 của Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM ghi nhận 77,8% bị rối loạn mỡ máu. Do đó, người gầy cũng không nên chủ quan, nhất là khi có tiền sử gia đình, hút thuốc, ít vận động, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, uống rượu bia hoặc có mỡ bụng.

Đường huyết tăng

Đái tháo đường type 2 thường không xuất hiện đột ngột. Bệnh có thể bắt đầu bằng tình trạng kháng insulin, khi tế bào đáp ứng kém với insulin và tuyến tụy phải tăng tiết hormone này để bù đắp.

Giai đoạn này có thể kéo dài nhiều năm. Khi đường huyết tăng rõ rệt, tổn thương ở mạch máu, thần kinh, mắt và thận có thể đã bắt đầu.

Đái tháo đường làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy thận, tổn thương võng mạc và biến chứng bàn chân. Người từ 40 tuổi, đặc biệt khi thừa cân, béo bụng, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh, nên kiểm tra đường huyết định kỳ.

Ung thư

Sau tuổi 40, nguy cơ mắc nhiều loại ung thư tăng dần. Cơ thể đã trải qua nhiều năm tiếp xúc với các yếu tố như thuốc lá, rượu bia, chế độ ăn không lành mạnh, ô nhiễm, virus và yếu tố di truyền.

Điều đáng ngại là ung thư giai đoạn sớm thường ít triệu chứng. Ung thư vú có thể chưa sờ thấy khối u, ung thư cổ tử cung chưa gây biểu hiện rõ rệt, còn ung thư đại trực tràng có thể bắt đầu từ polyp rồi tiến triển trong nhiều năm.

Chuyên gia khuyến cáo tầm soát giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư ở giai đoạn sớm, từ đó tăng cơ hội điều trị thành công.

Tuy nhiên, mỗi người cần lựa chọn phương pháp tầm soát phù hợp với tuổi, giới, tiền sử gia đình và yếu tố nguy cơ thay vì làm tràn lan.

Thận tổn thương

Bệnh thận mạn cũng thường diễn biến âm thầm. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể không có biểu hiện bất thường. Khi xuất hiện phù, mệt mỏi hoặc thay đổi lượng nước tiểu, chức năng thận đôi khi đã suy giảm đáng kể.

Tăng huyết áp và đái tháo đường là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận. Vì vậy, kiểm soát tốt hai bệnh này cũng là cách bảo vệ thận.

Theo bác sĩ Hoàng, từ tuổi 40, mỗi người nên giảm thực phẩm chế biến sẵn, đường, muối, rượu bia và chất béo không lành mạnh; ưu tiên rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá, các loại hạt và nguồn đạm ít chế biến.

Người trưởng thành nên đạt ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần. Người ít vận động có thể bắt đầu bằng 10-15 phút đi bộ nhanh mỗi ngày rồi tăng dần.

Bỏ thuốc lá, hạn chế khói thuốc, ngủ khoảng 7-8 giờ mỗi đêm và kiểm soát stress cũng giúp giảm nguy cơ bệnh mạn tính. Tuổi 40 không phải lúc chờ cơ thể lên tiếng mới đi khám. Theo dõi huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng thận và tầm soát ung thư phù hợp có thể giúp phát hiện những vấn đề còn nằm phía sau vẻ ngoài khỏe mạnh.