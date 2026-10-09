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Xuất bản ngày 09/10/2026 06:59 AM
Xuất bản ngày 09/10/2026 06:59 AM

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội

(VTC News) -

Sau vụ cháy, nhiều xe máy bên trong cửa hàng trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) bị thiêu rụi, cháy đen và hư hỏng nặng.

Cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn cháy dữ dội.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 1

Khoảng 22h ngày 8/10, một vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng xe máy Thành Trung (số 23 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội)

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 2

Do bên trong cửa hàng chứa nhiều xe máy, ngọn lửa phát triển nhanh và bùng lên dữ dội.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 3

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cửa hàng xảy ra cháy nằm ngay cạnh bãi trông giữ xe. Đây là khu vực có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào nên vụ hỏa hoạn khiến người dân xung quanh lo lắng.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 4

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội được huy động đến hiện trường. Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động để tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 5

Bên trong cửa hàng có hàng chục xe máy, chủ yếu là xe tay ga.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 6

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 7

Sau khi ngọn lửa được khống chế, nhiều phương tiện bị cháy đen, hư hỏng nặng và không còn khả năng sử dụng.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 8

Lực lượng cảnh sát PCCC nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa bên trong cửa hàng, đồng thời ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 9

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Theo ghi nhận sau vụ cháy, nhiều xe máy bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, khu vực kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội - 10

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh An
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