Nhiều xe máy bị thiêu rụi sau vụ cháy cửa hàng ở Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cửa hàng xảy ra cháy nằm ngay cạnh bãi trông giữ xe. Đây là khu vực có nhiều phương tiện thường xuyên ra vào nên vụ hỏa hoạn khiến người dân xung quanh lo lắng.