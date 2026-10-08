Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người chết

(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc làm 2 người tử vong.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy trên, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h21 ngày 7/10 tại nhà ông Nguyễn Ngọc S., thôn La Phù. Hai người thiệt mạng là ông Đ.V.T. (sinh năm 1980, thường trú xã Quỳnh Phụ, Hưng Yên) và ông N.H.H. (sinh năm 1985, quê xã Trực Cát, Ninh Bình).

Hiện trường vụ cháy.

Theo Công an TP Hà Nội, khu vực xảy ra hỏa hoạn là cửa hàng sửa xe máy diện tích khoảng 25m², dạng khung thép, mái tôn, nằm trong phần sân có diện tích khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng.

Thời điểm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói và khí độc (chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su), có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.