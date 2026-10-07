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Xuất bản ngày 07/10/2026 10:52 PM
Xuất bản ngày 07/10/2026 10:52 PM

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội khiến khói đen bao trùm, nhiều vật dụng bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 1

Khoảng 18h20 ngày 7/10, tại thôn La Phù (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) xảy ra vụ hoả hoạn ở một cửa hàng sửa chữa xe máy.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 2

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 30m², được quây tôn xung quanh.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 3

Công an đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 4

Theo chia sẻ của người dân sinh sống quanh khu vực này là một khoảng sân của ngôi nhà dân cao 2,5 tầng, được chủ nhà cho thuê để làm cửa hàng sửa chữa xe máy.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 5

Toàn bộ khu vực cửa hàng bị lửa thiêu rụi, căn nhà cao 2,5 tầng bị ám khói, vụ cháy lan sang một căn nhà khác liền kề.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 6

Sau vụ cháy, nhiều cấu kiện của ngôi nhà bị lửa thiêu rụi, biến dạng.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 7

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, Đội CC&CNCH khu vực số 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 8

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Sau đó, cảnh sát phát hiện 2 thi thể nạn nhân tại khu vực nhà vệ sinh cửa hàng sửa chữa xe máy.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng sửa xe máy làm 2 người tử vong ở Hà Nội - 9

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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