Cửa hàng xe máy trên phố ở Hà Nội cháy dữ dội

(VTC News) -

Cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn cháy dữ dội.

Tối 8/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (Hà Nội), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh xe máy ở số 23 Nguyễn Khánh Toàn.

Theo Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, lực lượng chức năng đang triển khai các phương án chữa cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, không có người bên trong cửa hàng nên chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.X.)

Trước đó, khoảng 22h cùng ngày, người dân sống quanh khu vực số 21-23 Nguyễn Khánh Toàn phát hiện khói đen từ cửa hàng kinh doanh xe máy T.T. Chỉ ít phút sau, lửa bùng lên mạnh, tạo cột khói lớn khiến nhiều người dân xung quanh hoảng hốt.

Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận, dập lửa và thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến giao thông trên phố Nguyễn Khánh Toàn, khiến khu vực xảy ra ùn tắc cục bộ. Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Nghĩa Đô tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện và bảo vệ hiện trường, tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận khu vực hỏa hoạn.

Tối qua (7/10), tại một xưởng sửa chữa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội, cũng xảy ra hỏa hoạn khiến 2 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra khoảng 18h21 tại nhà ông N.N.S. Hai nạn nhân là ông Đ.V.T. (SN 1980, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, Hưng Yên) và ông N.H.H. (SN 1985, quê xã Trực Cát, Ninh Bình).

Theo Công an TP Hà Nội, nơi xảy ra cháy là cửa hàng sửa xe máy rộng khoảng 25m², kết cấu khung thép, mái tôn, nằm trong phần sân rộng khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói và khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, khiến lửa có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.