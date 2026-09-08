Nhiều vi phạm tại resort 6 sao 'treo' hơn 10 năm trong Kinh thành Huế

Cận cảnh dự án resort 6 sao bỏ hoang nhiều năm trong Kinh thành Huế

Nhiều năm qua, người dân, du khách cảm thấy lạ lẫm và hối tiếc khi thấy khu đất đắc địa trong Kinh thành Huế bỏ hoang và quây tôn kín xung quanh. Theo người dân, điều này không chỉ gây mất mĩ quan trong khu vực thu hút khách du lịch bậc nhất ở Huế mà còn lãng phí tài nguyên đất. Theo tìm hiểu, khu đất bị bỏ hoang kể trên thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng Nama.

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu vào cuối năm 2015 và điều chỉnh năm 2017. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành. Dự án có tổng nguồn vốn 196,56 tỷ đồng. Với thời gian hoạt động 50 năm, dự án được kỳ vọng sẽ cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp 6 sao ngay tại trung tâm TP Huế.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý III-IV/2017 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý IV/2018. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chỉ là khu đất hoang, rào tôn kín mít.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News , do bỏ hoang thời gian dài nên nơi đây trở thành vị trí tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị tại khu vực vùng lõi di sản.

Mới đây, Thanh tra TP Huế cũng phát hiện và chỉ ra nhiều vi phạm về đầu tư, đất đai và quy hoạch tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nama.

Theo Thanh tra TP Huế , trong quá trình triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Nama, các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định về bảo tồn di sản văn hóa cũng như quy hoạch, kiến trúc đặc thù của cố đô Huế. Tuy nhiên, dự án được triển khai tại khu vực vùng lõi di sản quốc gia đặc biệt nên phát sinh nhiều yêu cầu, rào cản liên quan đến pháp luật về đất đai, đầu tư và các quy định của Luật Di sản văn hóa. Do tính chất đặc thù của khu vực thực hiện dự án, việc triển khai cần được đánh giá cẩn trọng và lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Xây dựng.

Địa điểm thực hiện dự án cũng có quá trình thay đổi, liên quan đến khu đất tại số 85 Nguyễn Chí Diểu. Ban đầu, dự án được đề xuất triển khai tại khu đất 85 Nguyễn Chí Diểu do Công ty Du lịch Hương Giang quản lý, sử dụng theo phương án hoán đổi được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) phê duyệt tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/7/2006, với diện tích 4.710m².

Theo phương án cổ phần hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 22/12/2006, khu đất 85 Nguyễn Chí Diểu được Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tiếp tục quản lý và lập dự án đầu tư.

Phương án khi đó là kêu gọi thêm thành viên cùng góp vốn đầu tư, đồng thời thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án và được UBND tỉnh thống nhất. Trong quá trình đề xuất triển khai, nhu cầu sử dụng đất của dự án được nhà đầu tư xác định khoảng 6.384m². Trong đó, có 1.674m² là phần diện tích mở rộng, dự kiến thực hiện giải phóng mặt bằng theo hình thức nhà nước thu hồi đất.

Thanh tra TP Huế cũng kết luận, trong quá trình triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Nama, nhà đầu tư cũng như các cơ quan nhà nước còn lúng túng, thiếu sự phối hợp.

Kiến nghị xử lý nhiều cá nhân, tập thể

Với những vi phạm tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nama, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã để xảy ra vi phạm, thiếu sót liên quan đến đầu tư, đất đai và quy hoạch.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc UBND thành phố (cũ) liên quan đến việc thu hồi diện tích đất mở rộng để thực hiện dự án không đúng quy định.

Bên cạnh việc làm rõ trách nhiệm, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý những vướng mắc của dự án.

Thanh tra TP.Huế cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành và Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án.