Nhiều vi phạm tại resort 6 sao 'treo' hơn 10 năm trong Kinh thành Huế

Khu nghỉ dưỡng Nama được kỳ vọng phát triển thành khu nghỉ dưỡng 6 sao, nhưng nhiều năm qua dự án vẫn chưa được triển khai và vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm.
Cận cảnh dự án resort 6 sao bỏ hoang nhiều năm trong Kinh thành Huế
Kiến nghị xử lý nhiều cá nhân, tập thể
Với những vi phạm tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nama, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã để xảy ra vi phạm, thiếu sót liên quan đến đầu tư, đất đai và quy hoạch.
Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc UBND thành phố (cũ) liên quan đến việc thu hồi diện tích đất mở rộng để thực hiện dự án không đúng quy định.
Bên cạnh việc làm rõ trách nhiệm, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý những vướng mắc của dự án.
Thanh tra TP.Huế cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành và Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án.
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