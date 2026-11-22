Ngày 20/11, Bộ trưởng GD-ĐT quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh (trực thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An) vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An), có hiệu lực từ ngày 1/12.

Còn trong ngày 19/11, Bộ GD-ĐT cũng có quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung cũng được sáp nhập với Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12.

Trước đó, ngày 12/11, Bộ GD-ĐT quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản vào Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường.

Giờ thực hành tại một trường cao đẳng phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

Ngày 9/11, Bộ ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Bộ cũng sáp nhập Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; có hiệu lực từ ngày từ ngày 15/11.

Bộ GD-ĐT cũng có quyết định thành lập Phân hiệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động của các đơn vị diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; đồng thời ngăn ngừa tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính và tài sản.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tính đến ngày 27/10/2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở so với ngày 1/7/2025. Mức giảm này tương đương 31,97%, vượt mục tiêu tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm tổng cộng khoảng 47,7% so với thời điểm 1/7/2025.

Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20/11.

Trước ngày 10/12, Bộ GD-ĐT phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Đối với đề xuất giữ lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, Bộ GD-ĐT phải phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát kỹ. Việc đề xuất phải đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, có căn cứ và đi kèm trách nhiệm về kết quả thẩm định. Những cơ sở không đáp ứng tiêu chí sẽ không được đề xuất giữ lại.