Nhiều người uống hạt chia mỗi ngày nhưng đang mắc 4 sai lầm này

Theo trang Healthshots, dưới đây là những sai lầm phổ biến cần tránh khi sử dụng hạt chia.

Uống hạt chia khi chưa ngâm nở

Hạt chia khô có thể nở ra sau khi hấp thụ nước, tiềm ẩn nguy cơ gây nghẹn nếu dùng không đúng cách (Ảnh: Shutterstock)

Một số người có thói quen cho trực tiếp hạt chia khô vào nước rồi uống ngay - đây là sai lầm khá phổ biến. Với khả năng hấp thụ nước gấp 10–12 lần trọng lượng, hạt chia cần được ngâm đủ thời gian trước khi sử dụng.

Nếu người dùng ăn hạt chia khô rồi uống nước sau đó, hạt có thể tiếp tục hút nước và nở ra trong cổ họng hoặc đường tiêu hóa, có thể làm tăng nguy cơ nghẹn, đồng thời gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ngâm 1-2 thìa hạt chia trong khoảng 200–250ml nước ít nhất 2–3 giờ, hoặc tốt hơn là để qua đêm. Khi nở hoàn toàn và tạo thành dạng gel, hạt chia sẽ dễ tiêu hóa hơn và giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Dùng quá nhiều mỗi ngày

Không ít người cho rằng hạt chia tốt nên càng dùng nhiều càng có lợi, nhưng việc tiêu thụ quá mức có thể gây phản tác dụng. Do chứa hàm lượng chất xơ cao, nếu bổ sung quá nhiều, hạt chia có thể dẫn đến tình trạng đầy bụng, chướng hơi, rối loạn tiêu hóa và gây cảm giác khó chịu ở đường ruột.

Vì vậy, mức sử dụng phổ biến thường được khuyến nghị là khoảng 5–10g mỗi ngày, tùy theo thể trạng và chế độ ăn tổng thể.

Uống hạt chia nhưng không bổ sung đủ nước

Hạt chia có đặc tính hút nước rất mạnh, có thể hấp thụ lượng nước gấp 10-12 lần trọng lượng. Khi vào cơ thể, chúng sẽ trương nở trong đường tiêu hóa và tạo thành dạng gel. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ nước, quá trình này có thể khiến hạt chia “lấy” nước từ ruột, có thể làm tăng nguy cơ táo bón, đầy bụng hoặc cảm giác khó chịu.

Do đó, người sử dụng hạt chia cần đảm bảo uống đủ nước trong ngày để hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Cho rằng hạt chia có thể thay thế chế độ ăn

Hạt chia là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng chỉ nên được xem là nguồn bổ sung, không thể thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm thiết yếu khác. Việc phụ thuộc vào hạt chia mà bỏ qua một chế độ ăn cân bằng có thể dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất, mất cân đối năng lượng và ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài. Do đó, để đảm bảo cơ thể hoạt động ổn định, cần duy trì thực đơn đa dạng, kết hợp đầy đủ rau xanh, protein, tinh bột và chất béo lành mạnh.

Lưu ý khi sử dụng hạt chia

Để đảm bảo an toàn, người dùng không nên ăn hạt chia khi còn khô và cần sử dụng với lượng phù hợp. Khi mới bắt đầu, nên theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Với những người có bệnh lý nền, vấn đề về tiêu hóa hoặc đang trong quá trình điều trị, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng là cần thiết.

Nhìn chung, hạt chia có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Ngược lại, những thói quen tưởng chừng đơn giản như dùng sai cách hoặc lạm dụng có thể gây ra các ảnh hưởng không mong muốn. Vì vậy, việc bổ sung hạt chia nên được đặt trong một chế độ ăn uống cân bằng, phù hợp với thể trạng của từng cá nhân.