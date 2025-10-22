Điều gì xảy ra với cơ thể sau 14 ngày ăn hạt chia?

(VTC News) -

Hạt chia từ lâu được công nhận là "siêu thực phẩm" tự nhiên, với nguồn dưỡng chất phong phú có lợi cho nhiều cơ quan trong cơ thể. Việc bổ sung loại hạt nhỏ bé này vào chế độ ăn uống thường xuyên có thể tạo ra những thay đổi sức khỏe tích cực.

Về mặt dinh dưỡng, hạt chia là kho chứa dồi dào các thành phần thiết yếu bao gồm axit béo omega-3, chất xơ, protein, canxi, magie và các chất chống oxy hóa. Khi được ngâm đúng cách trước khi ăn, hạt chia không chỉ tối ưu hóa việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường chức năng tim mà còn giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể.

Những thay đổi của cơ thể khi ăn hạt chia

Bác sĩ Saurabh Sethi, người từng được đào tạo tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS), Đại học Harvard và Đại học Stanford, chỉ ra rằng việc ăn hai muỗng canh hạt chia đã ngâm mỗi ngày trong 14 ngày sẽ mang lại những tác động rõ rệt.

Hệ tiêu hóa được hưởng lợi từ hạt chia vì chúng chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp hỗ trợ các lợi khuẩn đường ruột. Hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đường ruột đạt được sức khỏe tối ưu nhờ hệ vi sinh vật cân bằng và nhu động ruột đều đặn.

Dạ dày sẽ phân hủy hạt chia ngâm thành chất giống như gel, có thể nở to gấp mười hai lần thể tích ban đầu. Quá trình tiêu hóa hạt chia diễn ra chậm giúp kéo dài cảm giác no của bạn, từ đó giảm nhu cầu ăn vặt giữa các bữa ăn.

Lớp gel do hạt chia tạo ra hoạt động như một lớp bảo vệ, ngăn carbohydrate chuyển hóa thành đường, qua đó giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong bữa ăn. Axit béo omega-3 có trong hạt chia giúp giảm viêm, đồng thời cải thiện mức cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, bác sĩ Sethi khẳng định tiêu thụ hạt chia hàng ngày giúp tăng cường năng lượng và sức sống trong 14 ngày đầu sử dụng.

Cách tốt nhất để sử dụng hạt chia

Các bác sĩ khuyên nên ngâm hai thìa hạt chia trong nước, sữa hoặc sữa chua, ít nhất 5-6 giờ hoặc qua đêm trước khi dùng. Quá trình tiêu hóa trở nên đơn giản hơn khi hạt được ngâm, vì lớp vỏ bên ngoài của chúng trở nên mềm hơn, giúp ngăn ngừa tình trạng bị nghẹn.

Bạn cũng có thể trộn hạt chia vào ngũ cốc ăn sáng để tăng dinh dưỡng hay cho vào nguyên liệu làm bánh. Những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên bắt đầu với một lượng nhỏ hạt chia. Điều này cho phép hệ tiêu hóa của họ thích nghi mà không gặp phải cảm giác khó chịu trước khi tăng lượng tiêu thụ.