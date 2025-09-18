Lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

(VTC News) -

Việc bắt đầu ngày mới với ly nước nha đam hạt chia sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy sức sống. Theo Time of India, uống loại nước này vào buổi sáng không chỉ giúp bạn khởi động ngày mới nhẹ nhàng mà còn đem lại một số lợi ích cho sức khỏe dưới đây.

Một ly nước nha đam hạt chia sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực (Ảnh: AI)

Thúc đẩy làn da rạng rỡ

Nước nha đam hạt chia là lựa chọn tuyệt vời để chăm sóc làn da. Nhờ hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, sự kết hợp giữa hai thứ này giúp da luôn ẩm mịn, duy trì độ đàn hồi và cải thiện rõ rệt vẻ ngoài khỏe đẹp.

Hạt chia chứa omega-3 và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da trước ảnh hưởng của gốc tự do, tia UV và các yếu tố ô nhiễm. Nhờ đó, làn da được hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế nếp nhăn và duy trì vẻ tươi trẻ lâu hơn.

Nha đam nổi tiếng với khả năng giảm mụn, vết thâm và nếp nhăn bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen trong da. Khi bạn uống đều đặn có thể mang lại một làn da tươi sáng và giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa, khiến làn da của bạn trông khỏe mạnh và tươi tắn hơn.

Bổ sung nước cho cơ thể

Bổ sung đủ nước là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe tổng thể. Nước hạt chia chính là lựa chọn tuyệt vời để cấp nước vào những ngày nắng nóng.

Hạt chia có khả năng hấp thụ nước gấp 12 lần trọng lượng, sẽ giúp cung cấp nước cho cơ thể. Khi được cung cấp đủ nước, cơ thể sẽ dễ dàng đào thải độc tố và hỗ trợ các cơ quan hoạt động hiệu quả nhất.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Hạt chia giàu chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Nhờ đó, nước hạt chia được xem như một loại nhuận tràng tự nhiên, giúp đào thải chất cặn bã ra ngoài cơ thể, đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên bị táo bón hay rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, nha đam còn có tác dụng làm dịu đường ruột, góp phần tăng cường hiệu quả tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng, nước nha đam hạt chia là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Lượng chất xơ hòa tan trong hạt chia giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và giảm sự thèm ăn.

Uống loại nước này khi bụng đói không chỉ giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn mà còn mang lại nguồn năng lượng nhẹ nhàng cho ngày mới. Thêm nó vào bữa sáng hàng ngày có thể giúp bạn duy trì cảm giác no và kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nha đam và hạt chia đều mang lại lợi ích tích cực cho tim mạch. Hạt chia đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp và giảm cholesterol xấu – những yếu tố then chốt để duy trì trái tim khỏe mạnh.