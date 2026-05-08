Gom nước dừa thừa ở bãi biển Ninh Bình: Chủ quán bị cấm kinh doanh

Ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình có báo cáo về việc xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động buôn bán, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Theo báo cáo, ngày 6/5, chính quyền xã Hải Thịnh tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một phụ nữ bán nước giải khát tại bãi biển Thịnh Long có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm và bán hàng với giá cao.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/5, người liên quan là bà L.T.X., trú tại xã Hải Thịnh. Ngày 7/5, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long mời người này lên làm việc, lập biên bản về hành vi bán nước giải khát giá cao không đúng quy định, gây ảnh hưởng tới hình ảnh khu du lịch. Đồng thời, ban quản lý quyết định không cho bà X. tiếp tục kinh doanh tại khu du lịch.

Hình ảnh bà X. gom nước dừa thừa để tái sử dụng được du khách ghi lại.

Đến ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh tổ chức buổi làm việc với bà X. với sự tham gia của lãnh đạo UBND xã, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long, lực lượng công an cùng các bộ phận chuyên môn liên quan.

Tại buổi làm việc, bà X. thừa nhận việc bán nước giải khát với giá cao là hành vi sai quy định, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Người này cũng cho biết gom phần nước dừa còn thừa của khách để sử dụng cá nhân, chứ không bán lại cho khách hàng như phản ánh trên mạng xã hội.

Bà X. gửi lời xin lỗi tới chính quyền địa phương, du khách và cộng đồng mạng, đồng thời cam kết nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBND xã Hải Thịnh sau đó quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh của bà X. tại Khu du lịch Thịnh Long. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu Ban Quản lý khu du lịch tổ chức họp các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm tham quan để quán triệt quy định trong hoạt động du lịch.

Ngoài ra, địa phương sẽ rà soát, đăng ký và đánh số các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chủ xe điện nhằm thuận lợi cho công tác quản lý; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên và định kỳ báo cáo UBND xã.

Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, chính quyền yêu cầu phải niêm yết công khai giá bán, thu đúng giá đã niêm yết; đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực kinh doanh; đồng thời ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động du lịch.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bán nước giải khát tại bãi biển Thịnh Long thu gom các quả dừa khách đã uống, đổ phần nước còn thừa vào cốc nhựa.

Người đăng tải video cho rằng lượng nước dừa này có thể được bán lại cho khách khác, đồng thời bày tỏ bức xúc trước hình ảnh phản cảm, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển của địa phương trong thời điểm bắt đầu mùa du lịch hè.