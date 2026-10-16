Ông Phạm Đức Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước

(VTC News) -

Sáng 16/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Cụ thể, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán Nhà nước, được tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm. (Ảnh: Gov)

Ông Phạm Đức Thắng sinh ngày 14/9/1976, quê Hải Phòng. Ông Thắng có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân khoa học và cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Ông có nhiều năm công tác trong ngành thuế và lĩnh vực tổ chức cán bộ.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ và giữ chức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ khoảng 8 năm trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc.

Kho bạc Nhà nước là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về quỹ ngân sách, quỹ dự trữ tài chính và huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước hiện gồm Giám đốc Phạm Đức Thắng và các Phó Giám đốc là bà Trần Thị Huệ, ông Nguyễn Mạnh Cường, bà Ngô Thị Nhung, ông Bùi Anh Bình, ông Dương Bá Đức.