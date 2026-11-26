(VTC News) -

Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) cho biết từ đầu tháng 11/2026, đơn vị triển khai chương trình “Hyundai - Gia tăng giá trị”, mở rộng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cho nhiều dòng xe thương mại đang phân phối tại Việt Nam.

Nhiều dòng xe tải và xe khách Hyundai County được nâng bảo hành hãng lên 5 năm.

Chính sách áp dụng trên ba nhóm xe chính: Xe tải nhẹ với các mẫu H150, N250/N250SL, N500 Series và N650L; xe tải trung gồm W11 Series, W750 và EX Series; cùng xe khách Hyundai County. Riêng mẫu minibus 16 chỗ Hyundai Solati đã được nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km từ đầu năm 2026.

Trong đó, nhóm xe tải nhẹ được nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp lựa chọn để vận chuyển hàng hóa, đặc biệt trong hoạt động giao nhận nội đô và phân phối hàng hóa giữa các khu vực.

Hyundai H150 là mẫu xe tải nhẹ quen thuộc với nhóm khách hàng kinh doanh vận chuyển hàng hóa. N250 và N250SL mang đến thêm lựa chọn về cấu hình thùng xe, trong khi N500 Series và N650L đáp ứng các nhu cầu chuyên chở khác nhau của cá nhân và doanh nghiệp.

Với những mẫu xe trước đây áp dụng mức bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, chính sách mới giúp tăng thêm 2 năm, tương đương 66,7% thời gian bảo hành, đồng thời mở rộng giới hạn quãng đường thêm 50.000 km, tương đương 50%.

Việc mở rộng bảo hành trên nhiều phân khúc giúp khách hàng có thêm lựa chọn phương tiện với chính sách hậu mãi dài hạn, từ vận chuyển hàng hóa nội đô, liên tỉnh đến kinh doanh vận tải hành khách. Đối với các doanh nghiệp sở hữu đội xe lớn, thời hạn bảo hành dài hơn còn góp phần hạn chế rủi ro chi phí sửa chữa đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành, hỗ trợ việc hoạch định ngân sách vận hành.

Động thái này cũng thể hiện sự tự tin của Hyundai Thành Công Thương Mại vào chất lượng sản phẩm và định hướng đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Song song với việc mở rộng bảo hành, hệ thống đại lý 3S Hyundai trên toàn quốc tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng.

Hướng tới dấu mốc 10 năm hoạt động tại Việt Nam (2017-2027), HTCV tiếp tục chú trọng phát triển dịch vụ hậu mãi, gia tăng quyền lợi khách hàng và nâng cao giá trị sử dụng phương tiện trong dài hạn.