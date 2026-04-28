Kết quả Man Utd 2-1 Brentford: Casemiro, Sesko lập công

(VTC News) -

Video: Man Utd 2-1 Brentford.

Sáng 28/4, Man Utd giành chiến thắng trước Brentford với tỷ số 2-1 trên sân nhà Old Trafford (Manchester, Anh). Casemiro và Benjamin Sesko ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Bàn rút ngắn tỷ số của Brentford đến từ Mathias Jensen.

Cả Man Utd lẫn Brentford nhập cuộc nhanh và tạo ra thế trận hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Casemiro ghi bàn mở tỷ số khi trận đấu mới diễn ra được hơn 10 phút.

Sesko đá chính và ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Brentford không hề lép vế trước đội chủ nhà. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách nhỉnh hơn và số cơ hội họ tạo ra cũng không thua kém đối thủ. Tuy nhiên, khả năng chuyển hoá các pha tấn công thành bàn thắng là sự khác biệt rõ ràng giữa 2 đội.

Cuối hiệp một, Benjamin Sesko ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 19 trong mùa giải Ngoại Hạng Anh, chỉ kém kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne (20 lần kiến tạo trong 1 mùa giải).

Brentford cố gắng tấn công trong hiệp hai và khiến hàng phòng ngự của Man Utd đối mặt với nhiều sức ép. Tuy nhiên, đội khách phải chờ đến phút 87 mới có bàn rút ngắn tỷ số của Jensen.

Chiến thắng 2-1 trước Brentford giúp Man Utd giữ chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau vòng 34, "Quỷ đỏ" hơn đội đứng thứ 6 là Brighton tới 11 điểm. Nếu không thua ở vòng sau, Man Utd chắc suất trở lại UEFA Champions League.

Số liệu thống kê Man Utd 2-1 Brentford.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 34 64:26 73 2 Man City 33 66:29 70 3 Man Utd 34 60:46 61 4 Liverpool 34 57:44 58 5 Aston Villa 34 47:42 58 6 Brighton 34 48:39 50 7 Bournemouth 34 52:52 49 8 Chelsea 34 53:45 48 9 Brentford 34 49:46 48 10 Fulham 34 44:46 48 11 Everton 34 41:41 47 12 Sunderland 34 36:45 46 13 Crystal Palace 33 36:39 43 14 Newcastle United 34 46:50 42 15 Leeds United 34 42:51 40 16 Nottingham 34 41:45 39 17 West Ham 34 42:58 36 18 Tottenham 34 43:53 34 19 Burnley 34 34:68 20 20 Wolves 34 24:62 17

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.