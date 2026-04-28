Xuất bản ngày 28/04/2026 06:26 AM
Cập nhật lúc 06:50 AM ngày 28/04/2026

Kết quả Man Utd 2-1 Brentford: Casemiro, Sesko lập công

Manchester United thắng Brentford 2-1 ở vòng 34 giải Ngoại Hạng Anh, Casemiro và Benjamin Sesko ghi bàn.

Sáng 28/4, Man Utd giành chiến thắng trước Brentford với tỷ số 2-1 trên sân nhà Old Trafford (Manchester, Anh). Casemiro và Benjamin Sesko ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Bàn rút ngắn tỷ số của Brentford đến từ Mathias Jensen.

Cả Man Utd lẫn Brentford nhập cuộc nhanh và tạo ra thế trận hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Casemiro ghi bàn mở tỷ số khi trận đấu mới diễn ra được hơn 10 phút.

Sesko đá chính và ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Brentford không hề lép vế trước đội chủ nhà. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách nhỉnh hơn và số cơ hội họ tạo ra cũng không thua kém đối thủ. Tuy nhiên, khả năng chuyển hoá các pha tấn công thành bàn thắng là sự khác biệt rõ ràng giữa 2 đội.

Cuối hiệp một, Benjamin Sesko ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 19 trong mùa giải Ngoại Hạng Anh, chỉ kém kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne (20 lần kiến tạo trong 1 mùa giải).

Brentford cố gắng tấn công trong hiệp hai và khiến hàng phòng ngự của Man Utd đối mặt với nhiều sức ép. Tuy nhiên, đội khách phải chờ đến phút 87 mới có bàn rút ngắn tỷ số của Jensen.

Chiến thắng 2-1 trước Brentford giúp Man Utd giữ chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sau vòng 34, "Quỷ đỏ" hơn đội đứng thứ 6 là Brighton tới 11 điểm. Nếu không thua ở vòng sau, Man Utd chắc suất trở lại UEFA Champions League.

Số liệu thống kê Man Utd 2-1 Brentford.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal3464:2673
2Man City3366:2970
3Man Utd3460:4661
4Liverpool3457:4458
5Aston Villa3447:4258
6Brighton3448:3950
7Bournemouth3452:5249
8Chelsea3453:4548
9Brentford3449:4648
10Fulham3444:4648
11Everton3441:4147
12Sunderland3436:4546
13Crystal Palace3336:3943
14Newcastle United3446:5042
15Leeds United3442:5140
16Nottingham3441:4539
17West Ham3442:5836
18Tottenham3443:5334
19Burnley3434:6820
20Wolves3424:6217

