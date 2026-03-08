Đâu là cách thoát ‘bẫy’ lừa đảo khi giao dịch ngân hàng?

(VTC News) -

Ngày 8/3, tại Hội thảo "Giao dịch ngân hàng an toàn trên không gian mạng", các chuyên gia, diễn giả đã chia sẻ nhiều nội dung hấp dẫn, đáng quan tâm.

Lừa đảo bằng rất nhiều hình thức

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến cho biết, hôm nay là chủ nhật - ngày nghỉ của nhiều người, nhưng lừa đảo không có ngày nghỉ. Đôi khi chỉ cần một cú click nhầm lẫn là chúng ta có thể mất hết vốn liếng dành dụm cả đời.

Bà Trang cho rằng, khi kinh tế số phát triển mạnh mẽ, các hoạt động tài chính, giao dịch tiền tệ ngày càng sôi động thì rủi ro bị đánh cắp dữ liệu, lừa đảo trực tuyến hay các hình thức tấn công công nghệ cao cũng càng gia tăng.

“Việc đảm bảo an toàn tài chính cá nhân không chỉ là vấn đề của mỗi người mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội”, bà Trang nói.

Hội thảo Giao dịch ngân hàng an toàn trên không gian mạng diễn ra tại TP.HCM do Báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị tổ chức. (Ảnh: Đại Việt)

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) chia sẻ, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong môi trường số đang gia tăng nhanh chóng với nhiều hình thức khác nhau.

Theo đại úy Thịnh, một số thủ đoạn phổ biến hiện nay có thể kể đến như: lừa đảo bán các gói du lịch giá rẻ nhằm thu hút người mua; lừa đảo thông qua các cuộc gọi video sử dụng công nghệ Deepfake để giả mạo người quen hoặc người có uy tín; lừa đảo thông báo khóa SIM do chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao, hay dụ dỗ người dùng cài đặt các ứng dụng và đường link có nội dung quảng cáo cờ bạc, cá độ hoặc tín dụng đen.

Ngoài ra còn có tình trạng phát tán tin nhắn giả mạo thương hiệu nhằm đánh lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch tài chính.

“Hiện nay cũng xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo khác như bán hàng kém chất lượng trên các sàn thương mại điện tử, đánh cắp thông tin căn cước công dân để vay tín dụng, giả vờ chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng rồi yêu cầu hoàn trả, cung cấp dịch vụ lấy lại tài khoản mạng xã hội hoặc lợi dụng mối quan hệ tình cảm để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền hoặc đầu tư. Mới đây còn xuất hiện hình thức “bắt cóc online” nhằm gây hoang mang và buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền chuộc”, đại úy Thịnh nói.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh chia sẻ về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và các vụ việc nổi cộm trong thời gian qua. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo mỗi cá nhân cần chủ động nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng cũng như trong đời sống hằng ngày. Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng cho người lạ; đồng thời thận trọng với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt từ những đối tượng tự xưng là cơ quan chức năng.

Khi gặp tình huống nghi vấn, cần xác minh qua các kênh chính thức hoặc liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

TS Võ Tiến Lộc, Phó Trưởng khoa Kế toán – Tài chính, Đại học Văn Hiến chia sẻ, tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong năm 2024 ước đạt khoảng 296 triệu tỷ đồng, tương đương gần 26% GDP. Đáng chú ý, nhóm người từ 15 tuổi trở lên đều có khả năng mở tài khoản ngân hàng nhờ hệ thống định danh điện tử và căn cước công dân. Điều này đồng nghĩa số lượng người tham gia hệ sinh thái thanh toán số ngày càng lớn, kéo theo quy mô rủi ro cũng gia tăng.

Theo ông Lộc, số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm, thiệt hại từ các hình thức lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam là khoảng 18.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, số trường hợp được báo cáo chính thức cho cơ quan chức năng chỉ chiếm một phần nhỏ so với thực tế.

Ông Lộc cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến các vụ việc ít được báo cáo là tâm lý e ngại hoặc cho rằng việc trình báo không mang lại kết quả. Nhiều nạn nhân chỉ chia sẻ câu chuyện với bạn bè hoặc người quen như một bài học kinh nghiệm, thay vì thông báo cho cơ quan chức năng. Điều này khiến công tác thống kê, cảnh báo và phòng ngừa gặp nhiều khó khăn.

Giải pháp căn cơ từ phía ngân hàng?

Bà Phạm Châu Loan, Phó trưởng Phòng Phát triển Kênh số và Đối tác - Ngân hàng Vietcombank cho biết, hiện hơn 95% giao dịch của ngân hàng Vietcombank được thực hiện trên các nền tảng số, trong khi số lượng giao dịch rút tiền tại ATM đang giảm dần qua từng năm. Điều này cho thấy ngân hàng số đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số là sự gia tăng của các loại tội phạm công nghệ cao. Các hình thức lừa đảo, đánh cắp dữ liệu, giả mạo tài khoản hay tấn công mạng ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào dịch vụ tài chính số.

Bà Phạm Châu Loan chia sẻ các giải pháp căn cơ từ phía ngân hàng. (Ảnh: Đại Việt)

Theo bà Loan, hiện nay, các quy định mới tập trung tăng cường xác thực danh tính và bảo mật trong giao dịch như: yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch giá trị lớn, cập nhật thông tin tài khoản theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hay chuyển đổi hoàn toàn sang thẻ chip để tăng cường an toàn. Đồng thời, các ngân hàng cũng phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận nhằm ngăn chặn rủi ro ngay từ sớm.

Về phía Vietcombank, ngân hàng này cho biết đã đầu tư các hệ thống bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng nhiều lớp bảo vệ trong giao dịch số. Hệ thống giám sát an ninh mạng hoạt động 24/7, theo dõi giao dịch theo thời gian thực để phát hiện dấu hiệu bất thường. Các công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và Machine learning cũng được ứng dụng trong hệ thống phát hiện gian lận và phòng chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai nhiều biện pháp bảo vệ người dùng như cảnh báo thiết bị không an toàn, cảnh báo khi chuyển tiền đến tài khoản có dấu hiệu rủi ro, hay yêu cầu xác thực đa lớp với mật khẩu, OTP, sinh trắc học và chữ ký số đối với một số giao dịch.

Ngân hàng cũng phối hợp với Bộ Công an tích hợp xác thực thông tin qua VNeID, đồng thời tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu tài khoản nghi ngờ gian lận trên toàn hệ thống ngân hàng. Song song với các giải pháp công nghệ, hoạt động truyền thông và giáo dục tài chính cũng được chú trọng.

"Ngân hàng chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật cảnh báo về các hình thức lừa đảo mới, đồng thời hướng dẫn khách hàng các nguyên tắc giao dịch an toàn và cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu rủi ro", bà Loan nói.

Theo bà Loan, các ngân hàng cũng đưa ra nhiều khuyến nghị cho người dùng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số như không tiết lộ thông tin cá nhân, không lưu thông tin đăng nhập trên thiết bị lạ, thường xuyên thay đổi mật khẩu và cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng ngân hàng.