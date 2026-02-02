Công an phường ở Đà Nẵng hỗ trợ người phụ nữ nhận lại 450 triệu chuyển nhầm

(VTC News) -

Ngày 2/2, Công an phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, cho biết vừa hỗ trợ người phụ nữ nhận lại 450 triệu đồng chuyển nhầm.

Trước đó, chị Phan Thục Đoan (SN 1997, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) đến Công an phường Bàn Thạch nhờ hỗ trợ vì phát hiện chuyển nhầm số tiền 450 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

Thấu hiểu nỗi lo lắng, hoang mang của người dân, Công an phường Bàn Thạch nhanh chóng vào cuộc xác minh. Không để người dân phải chờ đợi trong âu lo, Tổ công tác đã khẩn trương liên hệ làm việc với ngân hàng VPBank tại Đà Nẵng và TP.HCM trong thời gian ngắn nhất.

Chị Phan Thục Đoan gửi thư cảm ơn Công an phường Bàn Thạch. (Ảnh: CA)

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, danh tính người nhận số tiền chuyển nhầm trên nhanh chóng được xác định là chị T.V.M.L. (trú TP.HCM). Sau khi được cơ quan công an liên hệ và giải thích, chị T.V.M.L. đã tự nguyện giao trả lại toàn bộ số tiền.

Hành động đẹp của chị L. cùng sự hỗ trợ “thần tốc” của Công an phường Bàn Thạch đã bảo vệ kịp thời tài sản cho người dân, lan tỏa niềm tin và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Cuối năm 2025, Công an xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Láng, TP Hà Nội và ngân hàng hỗ trợ, hướng dẫn anh Phan Công Thuyên (trú tổ 3, thôn Liễu Trì, xã Thăng Bình) hoàn trả tiền cho anh V.L. (trú phường Láng).

Cụ thể, ngày 12/12, anh L. chuyển nhầm số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản anh Thuyên. Hôm sau, anh L. tới Công an xã Thăng Bình để nhờ giúp đỡ.

Sau khi kiểm tra và xác minh thông tin, Công an xã đã mời anh Thuyên lên phối hợp làm việc. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của anh Thuyên và Công an xã Thăng Bình, anh L. đã nhận lại số tiền 5 tỷ đồng. Anh L. đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự tận tình giúp đỡ, hỗ trợ của Công an xã Thăng Bình và nghĩa cử cao đẹp của anh Thuyên.