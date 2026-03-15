Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bỏ phiếu tại Bệnh viện 108

Sáng 15/3, hơn 3.400 cử tri là cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 32, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngay từ sớm, các cử tri có mặt tại điểm bầu cử trong không khí trang nghiêm, phấn khởi trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác bầu cử được tổ chức theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, an toàn và thuận lợi cho người tham gia.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nghiên cứu danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 32, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng tham gia thực hiện quyền công dân của mình. Dù ở tuổi bách niên, bà vẫn trực tiếp đến điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Theo chia sẻ của bà, qua nhiều nhiệm kỳ bầu cử, điều bà kỳ vọng nhất vẫn là lựa chọn được những đại biểu có năng lực và tâm huyết để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trung tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ông cho biết, bệnh viện đã phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử. Lãnh đạo bệnh viện đề nghị các cử tri thực hiện nghiêm túc quy định tại phòng bỏ phiếu, phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử với tinh thần bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho nhiệm kỳ mới.

Để tạo điều kiện cho những cử tri không thể di chuyển, bệnh viện bố trí hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú vẫn có thể thực hiện quyền bầu cử của mình.

Việc tổ chức bầu cử tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của đội ngũ thầy thuốc cũng như người bệnh đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bình (tên thường gọi Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26/5/1927, quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa V; đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII, IX, X. Bà là Phó Chủ tịch nước từ tháng 9/1992 đến tháng 8/2002. Trong giai đoạn 1969-1976, bà Nguyễn Thị Bình, đặc biệt là trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngoại giao cách mạng, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu. Bà được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào, danh hiệu Anh hùng Lao động.