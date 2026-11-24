Một trong những nội dung đáng chú ý là phần trình diễn 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Bên cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình có sự tham gia của nghệ nhân và những cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ, trao truyền các di sản.